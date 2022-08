3 évtized tengerszint-változása

A TOPEX/ Poseidon nevű műholdat 1992-ben bocsátották fel, a méréseinek köszönhetően ma már 3 évtizednyi adatunk van a tengerszint aktuális állásáról, számolt be az Earth Observatory. A műhold adatai igazolták azokat, a tengerparti méréseket, amelyek szerint egyre gyorsabban emelkedik a világtengerek szintje. 2020-ban a Michael Freilich nevét viselő Sentinel–6 műhold váltotta fel a korábbiakat, amely minden eddiginél pontosabb módszerrel folytatta a 30 éve megkezdett munkát. A közbülső években is folyamatos mérések zajlottak, műholdak sorozata (pl. a Jason 1, 2 és 3) végezte ezt a munkát. A méréseket radaros magasságmérők végzik, amelyek rádióhullámokkal pásztázzák a felszínt, s az onnan visszavert jelek alapján számítják ki azt a magasságot, amelyet egy-egy adott pont képvisel a műholdak útja során. Ez gyakorlatilag ugyanazon az elven működik, ahogyan a navigációban használatos radarok is. A műholdak pályáját úgy tervezték meg, hogy azok 10 naponta repüljenek el ugyanazon területek felett, így az egy-egy év, illetve évtized alatt bekövetkező változásokat is megmutató adatsor születhetett a műholdakat üzemeltető kutatóintézetek és számos más, részint meteorológiai intézmény révén. Az adatösszesítés pedig egyértelműen megmutatta az emelkedést, amely a természetes ciklusokon felül jelentkezett.

A műholdas mérések adataiból kiszámított fűrészfogú görbe. Forrás: Earth Observatory

„30 év adataiból végre láthatjuk, milyen óriási hatásunk is van a Föld klímájára” – magyarázta Josh Willis, a Michael Freilich műhold irányító csapatában dolgozó oceanográfus. „Az ember okozta klímaváltozáshoz köthető tengerszint-emelkedés mellett már eltörpülnek a természetes ciklusok, ráadásul minden évtizedben gyorsabbá is válik ez.”

A gyorsuló emelkedés azt jelenti, hogy míg a 20. század legnagyobb része során évi 1,5 millimétert nőtt a tenger szintje, addig az 1990-es évek elejére már 2,5 mm volt, a legutóbbi évtizedben pedig már 3,9 mm lett.

A fűrészfogas görbén látható fűrészfogak az éven belüli, évszakos változást jelzik, ami a csapadék eloszlásához és az olvadáshoz köthető ritmusú. „Az északi féltekén a téli eső és hó vizet von el az óceántól és rak le a szárazföldön, ám idő kell ahhoz, hogy ez a víz visszatérjen a tengerekbe” – magyarázta Willis. „Ez évente kb. 1 centis kimozdulást eredményez, de az El Niño és La Niña években ennél kicsivel kevesebb vagy több is lehet.”

Ugyan ezek a milliméterek nem tűnnek soknak, ám a partok eróziója szempontjából nagyon is jelentősek. 2,5 mm tengerszint-emelkedéshez társíthatóan 2,5 méternyi tengerpartot veszítünk el. Ez azt is jelenti, hogy a viharok, vihardagályok egyre beljebb hatolnak a szárazföldekre part menti áradásokat okozva akár napfényes időben is.

1992-től, vagyis 30 év alatt 10,1 centivel emelkedett a tengerszint világszerte a műholdas mérések alapján. Az emelkedés emberi tevékenységhez köthető része ma már tízszer akkora, mint a természetes ciklusok okozta változás! A tengerparti vízszintmérők adataival kiegészülten 140 évre tudunk visszatekinteni, ez az adatsor pedig 21-24 centis összesített emelkedésről árulkodik. Az USA partvidékére elvégzett számításokból nemrégiben az derült ki, hogy 2050-re 25-30 centivel lehet magasabb a tengerszint, mint jelenleg.