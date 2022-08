A Cár-bombánál is nagyobb erejű volt a tongai vulkánkitörés

A legújabban közzé tett kutatási eredmény szerint, ha nem is sokkal, de a vulkáni robbanás ereje meghaladta még a valaha volt legnagyobb atomfegyver, a Cár-bomba erejét is, amint arról a Shock Waves szakfolyóiratban beszámoltak a szakemberek.

1884-ben a Krakatau világra szóló robbanásos kitörését követően a Királyi Természettudományos Társaság (Royal Society) Krakatau-bizottsága felhívást tett közzé a világsajtóban: mindenféle mérést, megfigyelést, adatot vártak a világon bárhol élőktől a Krakatau robbanásával, annak hatásaival kapcsolatban. E felhívást követően számtalan meteorológiai állomás üzemeltetője küldte el a különleges légnyomáshullámokat mutató adatait Londonba. Ehhez nagyon hasonlóan a Mt. St. Helens 1980-as robbanását követően az Európai Szeizmológiai Bizottság kért be a meteorológiai szolgálatoktól hasonló adatokat. A 2022. január 15-i polinéziai vulkánkitörést követően az emberek már spontán megosztották ezeket az adatokat a közösségi médiában, ismerve a jelentőségüket.

A Hunga Tonga-Hunga Ha’apai (HTHH) vulkánkitörése, amelyről mi is többször írtunk, január közepén nem kis meglepetést okozott a Földet többször körbejáró légnyomáshullámával. A kitörésről már eddig is számos tanulmány készült, és még nagyon sok fog, hiszen történelmi nagyságrendű esemény volt, amelyről rengeteg mérési adat és műholdas megfigyelés is rendelkezésre áll.

A világszerte észlelt nyomáshullámok (összesen 124 mérés adatának) elemzése alapján a vulkáni robbanás erejét 61 megatonna TNT-vel egyenértékűnek számolták a kutatók. A robbanás keltette nyomáshullám 1114 kilométer per óra sebességgel terjedt (ez nagyon jó egyezést mutatott a Krakatau 1883-as robbanásának 1148 km/h sebességű lökéshullámával). A robbanás erejét érdemes még más, jól ismert vulkáni robbanással összehasonlítani: a Mt. St. Helens 1980-as kitörésének ereje 7-35 megatonna köztire becsült. Számos más vulkánkitöréssel is összevetették a HHTH kitörését, és az csak a Krakatauval tudta felvenni a versenyt.

A valaha létezett legnagyobb hidrogénbomba, és egyúttal az ember által valaha elvégzett legnagyobb robbantás volt az 1961-ben a sarkvidéki Novaja Zemlja felett elvégzett szovjet nukleáris teszt, azaz a Cár-bomba, amelynek TNT-ekvivalens ereje 50-58 megatonnás volt. Mivel a bombatesztről is rendelkezésre állnak légnyomáshullám-mérési adatok, így a kutatók el tudták végezni a szükséges összehasonlításokat. Ebből is egyértelművé vált, hogy a közeli történelmi múltunk egyik legnagyobb robbanását figyelhettük meg.