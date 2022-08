Indul az Artemis-1

A NASA új holdprogramját, az Artemis-t először egy legénység nélküli repüléssel tesztelik, amelynek indítására augusztus 29-én, hétfőn kora délután kerülhet sor, két órás időtartam áll rendelkezésre 14:33-at követően az indításra. A rakéta és a földi kiszolgáló eszközök ellenőrzése alapján technikai akadálya nincs az indításnak, így, ha az időjárás is kedvez (meglehetősen szigorúak az időjárási feltételek az indításhoz, de még a naptevékenységre is figyelnek!) és semmi különös nem jön közbe, hétfőn útnak indulhat a Kennedy Űrközpont LC-39B jelű indítóállásáról az Artemis-1.

Az indítás első óráinak menetrendje Forrás: NASA

Miről is szól ez a tesztút

Természetesen, mielőtt emberéleteket tennének kockára, egy új rendszert illik kipróbálni. Az Orion nevű űrhajót a világűrbe a szupernehéz rakéta, az SLS szállítja. A teljes küldetés 42 napos lesz, s ha minden a tervek szerint zajlik, a Hold megkerülése után visszatérő egység október 10-én pottyanhat majd az óceánba, hasonlóan ahhoz, ahogyan majd a legénységgel zajló küldetések végén is történni fog.

A tesztút során végigjátszanak minden olyan lépést, amelyet majd a következő, már űrhajósokkal végrehajtandó út is tartalmaz. Három bábu képviseli ezúttal az embereket, több ezer szenzorral a „testükön”, egy bábu teljes emberi testként, illetve a két végtagok nélküli, ún. fantom bábu egyike sugárzásvédő mellényt is visel, így később azt is össze lehet majd hasonlítani, hogy mennyit védenek ezek az eszközök, ha élő emberek fogják viselni őket. Külön érdekesség, hogy ezúttal magyar kutatók munkája is az űrbe megy. Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpontjának sugárzásmérői is ezekben a bábukban kelnek Hold körüli útra, erről egy izgalmas beszélgetést megnézhetünk a Spacejunkie csatornáján, a detektorok fejlesztésén dolgozó Dr. Strádi Andreával.

Emellett az indítás lehetőségét kihasználva számos nanoműholdat is útjára bocsátanak majd, és mérőműszerek sokasága is a hasznos terhet gyarapítja. A Hold körüli pályáján (100 km magasságban a felszín felett) méréseket, teszteket végez majd az űrjármű, majd visszafordul és visszatér a Földre.

Az Artemis-2 már űrhajósokkal kerüli meg a Holdat, az Artemis-3 pedig (legkorábban 2025-ben) landolni is fog a Holdon.

Az Artemis-1 indítását természetesen élőben is nézhetjük, magyar nyelven a Spacejunkie csatornáján, illetve a NASA eredeti adásában.