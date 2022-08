Égi jelenségek 2022. szeptember első felében

A hónap első hetében már kereshetjük az állatövi fényt

A korán kelőknek szól az őszi állatövi fény, amelyet ilyenkor a keleti égen, hajnal előtt láthatunk. Mivel az állatövi fény megpillantásához fényszennyezéstől mentes égbolt szükséges, lakhelyünk, vagy kedvenc megfigyelési helyünk fényviszonyai alapján eldőlhet, az őszi, keleten látszó, vagy a tavaszi, nyugaton látszó állatövi fényt tudjuk-e jobban megfigyelni. A napkeltét jó 2 órával megelőzően (nagyjából a csillagászati szürkület idején) kezd láthatóvá válni az állatövi fény halvány kúpja, amely a keleti-északkeleti horizonttól jobbra dőlve felfelé nyúlik, akár a Fiastyúkig is elérhet.

Szeptemberi meteorok

Szeptemberben még nincs hideg éjjel, és még elég sok meteort láthatunk a holdmentes időszakban. Forrás: Önök küldték / Szakolczai Krisztina

Szeptember 1-jén tetőzik az Aurigidák meteorraja, amely ugyan átlagos években gyenge és csupán egy pár meteort ad óránként, azonban egyes években kitörést produkál, amelyben akár több tucatnyi is hullhat. Az idén azonban nem várnak efféle kitörést, így nem számíthatunk óránként 5 meteornál többre.

A hónap első felében még láthatjuk a Szeptemberi Perseidák néhány tagját, ám e raj maximuma teliholdra esik, így itt se számíthatunk kiugró látványra.

10-étől fogva elkezdenek érkezni az ősz legszebb meteorjait adó Déli Tauridák, e rajjal különösebb gyakorisági számításokat nem érdemes végezni, csupán azt kell tudni, hogy az őszi tűzgömbök legszebbjei hozzá (és északi párjához) köthetőek. A rajtagokon kívül persze bármikor feltűnhetnek rajhoz nem tartozó meteorok is. Egyelőre még nem hidegek az éjszakák, használjuk ki, ha derült az ég!

Telihold 10-én

Teliholdkelte Budapest felett Forrás: Önök küldték / Ferenc Mészáros

A telihold ideje ezúttal déli 11:58-ra esik, ezért gyakorlatilag látható különbséget nem fogunk észrevenni akár 9-én, akár 10-én célozzuk be a holdkeltét. Amennyiben az időjárás jónak tűnik (a 10-én kora este kedvezőbbek a fényviszonyok), ekkor a napnyugtát fél órával követi a holdkelte, vagyis kevésbé világos égen, látványosabban bukkan majd fel égi kísérőnk. (Előző este csupán 4 perccel a napnyugta után kel a Hold. 10-én a holdkelte keleti határainknál 19:22, Budapesten 19:33, nyugaton pedig 19:43 lesz.

Hold-Jupiter együttállás 11-én

A 97 százalékos Hold felett 2,5 fokkal látjuk a Jupitert, de a távolság köztük az éjszaka előrehaladtával nőni fog, így érdemes inkább kora este megfigyelni, fotózni a szép párost. Este 9 felé már 10 fokos magasság körül jár a Hold is, ekkor már sötét égi háttérrel (már amennyire a holdfény sötétté teheti) látjuk az együttállást, de még nem lesz túl magasan ahhoz, hogy ne lehessen tájképpel vagy akár városi épületekkel egy kompozícióba helyezni.

14-én késő este a Hold elfedi az Uránuszt

Az Uránusz-fedés kezdete és vége, nyíl jelzi a bolygót. Forrás: Stellarium

Nem túl gyakori, hogy a Hold egy bolygót elfedjen, az ilyen alkalmak izgalmasak, még akkor is, ha nagy fázisú a Hold, mint most is: 77 százalékos lesz. A fedés megfigyeléséhez szükségünk lesz egy kistávcsőre, binokulárra, illetve egy teleobjektívre, ha fotózni is szeretnénk, ám a Hold nagy fényessége miatt ez nem lesz könnyű.

A hasonló alkalmak során azt érdemes megnézni, ahogy a bolygó eltűnik a Hold világos pereme mögött – ez esetben ez lehet a szebb, illetve jobban megfigyelhető látvány –, majd előbújik a nem megvilágított perem mögött.

A fedés 23:18-kor kezdődik (a megfigyelést ennél picit korábban kezdjük!), majd jó egy órával később, 00:20-kor fejeződik be.

Itt a vadászidény, a korlátozásokra ügyeljünk!

Az éjszakai megfigyeléseink helyszínének kiválasztásakor fokozottan ügyeljünk a vadászidényre! Szeptember 1-től helyszíntől függően a hónap végéig vagy október közepéig is eltarthat az erdőlátogatási korlátozás, amikor éjjel tilos a vadásztársaságok, erdőgazdaságok előre kijelölt területein tartózkodni, ezeket a területeket a társaságok kötelesek közzé tenni, de sokszor az érintett települések honlapján is megtalálhatóak az információ. Saját testi épségünk érdekében mindenképp jó előre tájékozódjunk, és kerüljük el a lezárt területeket!