Itt él a világ legnagyobb baktériuma

Égi jelenségek 2022. szeptember első felében

A hónap legfontosabb eseménye: elfedi a Hold az Uránuszt, emellett látunk teliholdat, vannak meteorok is, és az állatövi fény is feltűnik a holdmentes hajnalokon. Fontos tudni, hogy a vadászidény is megkezdődik, így a lezárásokról előre tájékozódjunk!