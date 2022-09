Vadon élő állatok kerülnek új lakóhelyükre

Afrika déli részének a maga nemében egyik legnagyobb vadmentő műveletében mintegy 2000 impalát, 400 elefántot, 70 zsiráfot, 50 bivalyt, 50 gnút, 50 zebrát, 50 jávorantilopot, 10 oroszlán- és egy tíztagú vadkutyafalkát fognak be és telepítenek át a súlyos szárazság sújtotta déli Save Valley rezervátumból három csapadékosabb északi rezervátumba.

A Rewild Zambezi projekt keretében a Zambézi-folyó völgyében három rezervátumban (Sapi, Matusadonha, Chizarira) építik újjá a kitelepített vadpopulációkat.

Hatvan év után ez az első nagyszabású projekt Zimbabwéban vadon élő állatok áttelepítésére. 1958 és 1964 között az akkor még Rhodéziának hívott afrikai országban a Noé-műveletben több mint 5000 vadállatot költöztettek el, akkor a víz elől mentve őket, mivel egy, a Zambézi folyón épülő duzzasztógát és a vele együtt kialakított víztározó, a Kariba-tó – a világ egyik legnagyobb mesterséges tava – miatt elárasztás fenyegette élőhelyüket.

A most kezdődött áttelepítést az tette szükségessé, hogy az elhúzódó aszály miatt katasztrófa fenyegeti a déli Save Valley vidékét – közölte Tinashe Farawo, a zimbabwei nemzeti parkok igazgatóságának szóvivője.

„Hosszú éveken át a vadorzókkal vívtunk háborút, amikor úgy látszott, ezt meg tudjuk nyerni, akkor a klímaváltozás jelentkezett az élővilágot fenyegető fő veszélyként” – mondta az AP-nek a szóvivő.

A szakember szerint sok rezervátum túlnépesedőben van, miközben egyre kevesebb a táplálék és a víz. „Az állatok végül saját élőhelyüket pusztítják el, önmagukra jelentenek veszélyt, sőt élelem után kutatva lakott településeket kerítenek be, ami szüntelenül konfliktusokhoz vezet” – mondta Farawo. Alternatívát a vadon élő állatok tömeges leölése jelenthetne, de ezt kegyetlenségnek tartják a természetvédő szervezetek – tette hozzá.

Zimbabwéban utoljára 1987-ben végeztek tömeges vadállatirtást.