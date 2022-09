Egy bolygó, két ciklon

Az Earth Observatory rendre beszámol a trópusi ciklonokról, amelyeket Amerikában hurrikánnak, Ázsiában tájfunnak neveznek, ám általában egyszerre csak egy ilyen nagy kiterjedésű heves ciklont mutatnak be az űrfelvételek alapján. Most azonban két vihar is egyszerre ért partot, ha lehet ezt mondani, szerencsére a világ két végén.

Puerto Rico partjain a Fiona nevű hurrikán tombol, Japán déli részén pedig a Nanmadol nevű tájfun okozott heves esőzéseket, mindkettőről 2022. szeptember 18-án született műholdfelvétel.

A Fiona ugyan a szelídebb hurrikánok közé tartozik, és az 5-ig terjedő Saffir-Simpson skálán csupán az 1-es értéket érte el a szélsebessége (135 kilométer per óra) alapján, ám lelassult, ezzel a hatása elnyújtottá vált a szigeten. Sok helyen 300-600 milliméternyi csapadék hullott (hazánk átlagos éves csapadéka tájegységtől függően 500-750mm), ez áradásokat, a szél pedig épületkárokat, fakidőléseket s ezzel áramszünetet okozott. Szeptember 19-én a sziget lakóinak 90 százaléka áram nélkül maradt, a lakosság negyedénél pedig a vízszolgáltatás szünetelt a Fiona kártétele okán. A szakemberek arra számítanak, hogy a ciklon északabbra mozdulva erősödni is fog.

A Nanmadol Kagosima közelében (Kjúsú szigetén) ért partot Japánban, és szintén nagy esőzéseket okozott, ez a vihar azonban erősebb, 2-es kategóriájú, 175 kilométer per órás széllel, a csapadéka 300-500 milliméter között volt. Itt legalább 300 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, emellett a vasúti és a légi forgalmat is leállították.

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6

— Bob “Farmer” Hines (@Astro_FarmerBob) September 17, 2022