Veszítenek kékségükből a tavak

A tavak, különösen a mérsékelt övben, a hegyekben és sarkvidékhez közelebbi régiókban döntően kékes árnyalatúak, ám egy újonnan, a Geophysical Research Letters folyóiratban publikált kutatási eredmény szerint a hőmérséklet emelkedése eltünteti a kékségüket.

A számítások szerint 3 Celsius-fokos melegedés hatására a jelenleg kék tavak 14 százalékában olyan ökológiai átalakulás következik be, amely miatt a zöldes-barnás árnyalatok válnak uralkodóvá bennük. Egy kutatócsoport az USA folyóin végzett hasonló felméréséből ugyanilyen eredményre jutott 2020-ban.

A kutatók összesen több mint 85 ezer tó színét vizsgálták meg, 2013-2020 között készült, több mint 5 millió műholdas felvétel alapján, s osztályozta azokat a színárnyalataik alapján. Nem csak egy-egy felvételt néztek meg, hanem a 7 év alatt készült összeset, és ezek alapján egy adott tóra leginkább jellemző árnyalatot rendelték hozzá az állóvízhez.

Ez volt az első olyan felmérés, amelyben a bolygónk tavainak színét elemezték.

Tószínek világszerte

A világ tavainak 69 százaléka a zöldes-barnás árnyalatúak közé tartozik, 31 százalékuk kék. A színeket meghatározza a tavak alganépessége, a vízben lebegő üledékszemcsék, vagy épp a vízmélység és a vízhőmérséklet. A kék tavakra jellemző, hogy mélyebbek és hidegebbek a többinél, ezek jórészt a sarkokhoz közelebb, a sok csapadékkal és hideg, jégborítást hozó téllel rendelkező helyszíneken találhatóak. (Egy interaktív térképen ellenőrizhetjük is a világ tavainak meghatározott színét.)

A kékség elvesztése köthető például a melegebb vízben jobban elburjánzó algákhoz, amelynek hatására zöldebbé alakul a víz. Sok esetben ezt az egyes tavakat vizsgálók már észlelték is az elmúlt években. Az észak-amerikai Nagy-tavakban, amelyek hőmérséklete a leggyorsabban emelkedők közt van, gyakoribbá váltak az algavirágzások, és a korábbinál zöldebb árnyalatúvá is változtak. A sarkvidék tavaira is jellemzőek ezek a változások.

A tó színe nem esztétikai kérdés, hanem vízminőségi és ökológiai. Egy kék tó zölddé válása azt is jelzi, hogy átalakult a tó ökoszisztémája, más fajok váltak uralkodóvá benne, ez pedig befolyásolja azt, hogy például lehet-e benne halászni, vagy épp felhasználható-e a vize ivóvíznek. Azzal, hogy a műholdfelvételeken látható színek jelzik az átalakulásokat, egyszerű és olcsó eszköz áll rendelkezésre a vízminőség változásának ellenőrzésére.