Az erősebb hurrikánok könnyebben átjutnak Európába

Egy új kutatás eredménye szerint azok az erős hurrikánok, amelyeket a futóáramlat szele is megsegít, kétszer könnyebben jutnak át Európába, mint gyengébb társaik. Az Atlanti-óceánon születő hurrikánok hatalmas pusztításra képesek, például alig néhány napja érte el Kanadát a Fiona nevű, nemrég még a Karib-tengeren járó hurrikán, és ezzel rekord közeli szélerősségeket is hozott az országba. Néha ezek a trópusi születésű ciklonok Európát is elérik és itt is jelentős károkat okozhatnak.

A kutatók, a Monthly Weather Review szakfolyóiratban közölt tanulmányukban azt vizsgálták, milyen különbségek vezetnek el ahhoz, hogy egy hurrikán eljut-e Európába, vagy sem. Ehhez 4 évtized alatt született 180 egykori hurrikán adatait, pályáit elemezték, s ebből kiderült, az erősebb hurrikánok könnyebben fordulnak kelet felé és érik el kontinensünket. Emellett azok, amelyek a futóáramlat erős szeleivel találkoznak, szintén egyszerűbben érik el Európát, mivel e szelek hatására a hurrikánok gyakran ismét felerősödnek, új erőre kapnak. Ez az erősödés is hozzájárul ahhoz, hogy még keletebbre vezessen az útjuk. Évszakos különbségeket is azonosítottak, így a nyár elején kialakuló trópusi ciklonokból csak elenyészően kevés ér át hozzánk, míg a novemberiek jelentős része eljuthat Európába.

Mivel a klímaváltozással emelkedő tengervíz-hőmérsékletek hatására a trópusi ciklonok, hurrikánok erőssége várhatóan nőni fog, az eredmények alapján ez azzal is jár majd, hogy e ciklonokból több éri majd el Európát is. Bár egyelőre elég ritka, hogy egy ex-hurrikán eljusson idáig, ha sikerül, akkor igencsak pusztító lehet itt is, hisz az itt megszokott mérsékelt övi ciklonoknál erősebb szelekkel és rendkívüli csapadékkal, illetve a tengeren nagyobb hullámveréssel jár egy-egy ilyen viharrendszer.

Európa legerősebb viharciklonjai közül számos trópusi ciklonként vagy hurrikánként kezdte (talán emlékszünk még 2017-ből az Ophelia pusztítására, e ciklonnak halálos áldozatai is voltak Írországban), és a kutatás célja az volt, hogy feltárják az ezekhez elvezető okokat. Jelenleg átlagosan évente 2 trópusi ciklon maradványa éri el valamilyen formában kontinensünket.