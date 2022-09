Égi jelenségek 2022. október első felében

Beindulnak az őszi meteorrajok

Számos kisebb őszi meteorraj ajándékozhat szép látványt az észlelőknek, habár önmagában egyik raj se hasonlítható a „nagyokhoz”, együttesen, illetve a tűzgömbjeik által mégis figyelemre méltóak. Mivel a telihold már megint a nyakunkon, ezért elsősorban a hónap első napjait érdemes meteorvadászattal tölteni. Már láthatunk az Orionidák rajába, a Drakonidák rajába, jönnek a Delta Aurigidák, az Epszilon Geminidák, valamint a Taurida rajkomplexum északi és déli rajába tartozó fényes hullócsillagokat is. A Drakonidák kivételével mindegyik megfigyeléséhez a hajnal előtti órák a jobbak, a Drakonidák viszont a kora esti órákban adják a legtöbb meteort. Igazából a Tauridákra érdemes a legjobban figyelnünk: mindkét tagja nagy, rendkívül látványos tűzgömbökre képes, és ezek még csak nem is a maximum éjszakáján koncentrálódnak, hanem gyakorlatilag bármelyik éjjel felbukkanhatnak az égen. Ezekre jellemző a zöldes szín, és a megmaradó „füstnyom”, amelyet sötét helyről, holdmentes égről akár perceken át is láthatunk.

Reggeli kávé Merkúrral

Merkúr a hajnali, keleti égen. Forrás: Stellarium

A Merkúr a keleti ég alján látható a hajnali időszakban, 8-án lesz a legnagyobb látszólagos távolságban a Naptól, másfél órával napkelte előtt keressük meg. Ez időben a keleti határainknál 5:10, nyugaton 5:30 körüli időpontot jelent, így a reggeli kávénk után jó eséllyel megpillanthatjuk. A bolygó 40-50 percen keresztül követhető lehet, ha tiszta az ég alja.

A Merkúr sebhelyes arca Forrás: NASa

A Merkúrról talán nem sokan tudják, hogy a krátereit művészekről, írókról, zeneszerzőkről nevezték el, kivéve a legnagyobbat, a Caloris-medencét. A kb. 1550 kilométer átmérőjű becsapódási kráter a Naprendszer legnagyobbjai közt foglal helyet.

Állatövi fény a hónap első hetében

Az állatövi fény hazánkban sajnos nem ilyen erőteljes, a felvétel a Kanári-szigeteken készült (nem véletlenül kerültek ide csillagászati obszervatóriumok) Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

Hajnalonta az őszi állatövi fényt is megfigyelhetjük: ha a Merkúrt szeretnénk megnézni, egybeköthetjük a finoman derengő bolygóközi por megfigyelésével. Azonban, míg a bolygót akár egy budapesti tízemeletesből is látjuk, ha rálátunk a keleti horizontra, addig az állatövi fény megpillantásához sötét, fényszennyezéstől mentes keleti-délkeleti égre van szükség. Napkelte előtt kb. 2 órával jelenik meg, és még egy órán át követhetjük, tiszta ég esetén.

Hold-Szaturnusz együttállás 5-én

Majdnem 4 fokkal a 80 százalékos Hold felett keressük a Szaturnuszt a kora esti órákban, az éjszaka előrehaladtával kissé nő a távolságuk, és a gyűrűs bolygó a Hold jobb oldalára tér át. A fotózásnál érdemes figyelembe venni, hogy alacsonyan járnak, alig emelkedik 20 fok fölé a Hold, így egyrészt könnyen eltakarhatja akár erdő, akár épület, másrészt viszont szebben tudjuk a tájba komponálni.

Hold-Jupiter együttállás 8-án

Hold és Jupiter kettőse 8-án. Forrás: Stellarium

Mintegy 2,5 fok távolságban láthatjuk a 98,5 százalékos Holdat, s felette a meglehetősen fényes Jupitert. A távolságuk egy egész kicsit csökkenni fog az éjszaka második felére, de nem jelentősen, így nem érdemes sokat várni, ha szeretnénk az együttállást fotózni.

Telihold október 9/10-én éjjel

A teliholdat a keleti ég alján végighúzódó rózsás sávban láthatjuk felkelni. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az első őszi telihold 9-én este 18:01-kor kel fel a keleti határaink közelében élők számára, Budapesten 18:13-kor, nyugaton pedig 18:23-kor, ez néhány perccel a napnyugta után következik be, így szép látványban lehet részünk, tiszta idő esetén. A telihold a keleti ég alján napnyugtakor megjelenő rózsás sávban bukkan majd fel, ami különösen széppé teszi ezt a holdkeltét.

Ha éjjel szeretnénk holdfényes tájat fotózni, már jó eséllyel láthatunk szép színes lombú fákat is, azt is érdemes figyelembe venni, hogy 45-50 fok közti magasságba emelkedik éjjel a Hold, így az árnyékok kissé rövidebbek lesznek, mint a nyáron megszokhattuk.

Hold-Mars együttállás 14-én

A 75 százalékos Hold és a ragyogóan vörös Mars kettősét 3,5 fok választja el egymástól, a távolságuk az éjszaka során csökkenni fog kicsit. Igen nagy magasságba emelkednek, így szinte a fejünk felett láthatjuk majd őket a hajnali órákban.