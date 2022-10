Hurrikán készítette akvarell

Bár a hurrikánokról általában csak a negatív hírek érkeznek, az Earth Observatory a műholdak segítségével szemmel tartott trópusi ciklonok érdekesebb arcát is igyekszik bemutatni, nem csak az általuk okozott károkat. 2022. szeptember utolsó napjaiban a szezon második nagy hurrikánja, az Ian azonban jelentős károkat okozott: a 4-es kategóriába sorolt vihar 240 kilométer per órás széllel csapott le Floridára. A szélen kívül azonban a víz is fontos tényező volt: akár a hurrikánnal érkező csapadék, akár a hatására vihardagályként a partra nyomuló tengervíz formájában.

A hurrikán előtt csak egy kevés helyen volt színes a víz. Forrás: Earth Observatory

A szél és az általa megmozgatott víz azonban művészi vénával is rendelkezik a felvételek tanúsága szerint: az Ian hatására ragyogó színekben pompázó mintázat jelent meg a Florida-közeli tengereken.

Az ESA Sentinel-2 műholdjának mérései alapján mintegy 2 méteres vihardagály nyomult be a szárazföldre, és a víz visszahúzódásakor lemosta onnan az oldott szerves anyagok egy részét is. A félsziget partját mutató felvételen ezt láthatjuk: a szárazföldi növények maradványai barnásra színezik a vizet, s minden, a tengerbe torkolló vízfolyásnál a tannin ezen barna árnyalatai keveredtek a tengerbe, így a koncentrációtól függő színek születtek.

A tengerbe ömlő folyóvizek rengeteg oldott szerves anyagot szállítanak, ezért sötétek. Ez természetes folyamat. Forrás: Earth Observatory

A Terra műhold felvételein a tenger kékes-türkizes árnyalatait a hurrikán által felkavart üledékek okozzák. Míg a ciklon érkezése előtt is volt némi zöldes szín a partokhoz közeli vízben, az még jórészt az ott élő tengerifűtelepek zöldjeként látszott. Az Ian utáni (október 1-jén készült) felvételen viszont hatalmas terület vált türkizessé, zöldessé, s a partoknál a már említett tannin miatt barnássá.

A végeredmény pedig jelen esetben egy hurrikán festette színpompás akvarell.