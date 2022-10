Környezetbarát golyóstollak bolygónkért (X)

A Pilot – mint a világ egyik legnagyobb írószergyártója – a 2000-es évek eleje óta dolgozik azon, hogy csökkentse tevékenysége környezetre gyakorolt hatását. E folyamat részeként a világban elsőként, 2006-ban bevezette a BeGreen termékcsaládot, amely minimum 70%-ban újrahasznosított műanyagból készült tollakat tartalmaz.

A Pilot számára kiemelkedően fontos szempont az átláthatóság, a hitelesség és a folyamatos fejlődés. Így, a márka célkitűzései közé tartozik az is, hogy európai gyárának Co 2 lábnyomát teljes mértékben kompenzálja. Ez az elhatározás olyan ikonikus termékekre vonatkozik, mint a G-2 zseléstollak, a B2P golyós- és zseléstollak, valamint a V-5 és V-7 rollertollak. Ezen termékek megvásárlása esetén a toll előállítása teljes mértékben környezetkompenzálásra kerül, ez évente összesen nem kevesebb mint 1 456 824 kg Co 2 kibocsátást, 33 millió toll legyártását jelenti.

Forrás: pilot

A környezetkompenzált termékek kiváló lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy a vásárló környezettudatos döntést hozzon, életstílusának, szokásainak megváltoztatása nélkül.

A Pilot megközelítése négy elengedhetetlen pilléren alapul, mely mind azt támogatja, hogy write better with less.

Recycle, azaz újrahasznosítás: előnyben részesítik az újrahasznosított műanyag felhasználását, így született meg a BeGreen termékcsalád is, melynek darabjai minimum 70%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek.

Reduce, azaz csökkentés: kevesebb műanyagot használnak fel csomagolásaikhoz, hiszen a BeGreen termékcsaládba tartozó csomagolások 100%-ban újrahasznosított kartonból készülnek.

Refill, azaz újratöltés: a betétet cserélje, ne a tollat! A BeGreen termékcsaládba tartozó írószerek 85%-a, a teljes Pilot portfólió több mint 60%-a újratölthető.

Reclaim, azaz helyreállítás: óceáni műanyag hulladék összegyűjtésével csökkentik a környezetszennyezést. Az ikonikus B2P tollcsalád esetében, az újrahasznosított PET alapanyag mellett óceánokból visszagyűjtött műanyagot is a termékhez adnak.

Forrás: pilot

„Vezető márkaként kötelességünk részt venni a globális felmelegedés elleni küzdelemben és ezzel együtt jobbá tenni a jövő generációinak életkörülményeit. A Pilot, már több mint 100 éve nyújt innovatív, kiváló minőségű termékeket vásárlói számára, ezzel segítve egyedi gondolataik kifejezését. Napjainkban, ennek biztosításához elengedhetetlen a környezeti problémák figyelembevétele. Természetünk védelme mindannyiunk számára fontos ügy, melyet támogatva környezetkompenzált termékeket tudunk nyújtani vásárlóink számára, amely egy újabb nélkülözhetetlen lépés – mondta Urban Martell a Pilot Corporation of Europe Sales & Marketing alelnöke.