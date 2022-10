Égi jelenségek 2022. október második felében

Részleges napfogyatkozás 25-én

Ha az időjárás lehetővé teszi, szép esemény szemtanúi lehetünk október 25-én a déli órákban: a Nap, országrésztől függően 27-38 százalékát elfedi a Hold. A fogyatkozás nagyobb fázisát hazánk északkeleti-keleti részén élhetjük át, a legkisebbre pedig a délnyugati országrész lakói számíthatnak. A fogyatkozás ezúttal sehol sem lesz teljes, a legnagyobb, 82 százalékos fogyatkozást Szibériában láthatják az ott élők.

Ha napfogyatkozás, akkor sajtreszelő! Bármilyen eszközzel, amelyen lyukacskák vannak, megfigyelhetjük a Nap alakját. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Mielőtt a pontos időpontokra rátérnénk, a legfontosabb emlékeztető:

a napfogyatkozást csak megfelelő védőeszköz segítségével figyelhetjük meg, amennyiben életünk hátra lévő részében még szeretnénk eredeti funkciójára használni a szemünket. A korábban, sok éve vásárolt napfogyatkozás-néző szemüvegek műanyag hártyája az idők során sérülhet, lebomlik, ilyesmivel semmiképp se próbálkozzunk!

Nem túl drága holmi, érdemes újat vásárolni belőle (sokkal olcsóbb a vakvezető kutyánál). Megfelelő biztonságot ad a DIN14-es vagy ennél is erősebb hegesztőüveg is. Távcsöves megfigyeléshez vagy e célra szolgáló naptávcsövet, vagy speciális napszűrőt használjunk, s ha nincs lehetőségünk erre sem, akkor kivetítéssel figyeljük meg a fogyatkozást. Ehhez akár egy egyszerű lyukkamera is tökéletesen megfelel, de ha nem szeretnénk bíbelődni az elkészítésével, akkor egy sajtreszelő is segíthet, bár ez esetben csak a Nap alakját láthatjuk, a napfoltokat például már nem. Jelenleg azonban elég izgalmas a Nap felszíne, így a foltokkal együtt érdemesebb végezni a megfigyelést. Közösségi programként is részt vehetünk (előzetes regisztrációval) a megfigyelésben.

Néhány településünkön az időpontok, sorrendben a fogyatkozás kezdete, legnagyobb fázisának ideje, és a fogyatkozás vége:

Budapest 11:17 – 12:24 – 13:32

Nyíregyháza 11:18 – 12:28 – 13:37

Debrecen 11:19 – 12:28 – 13:38

Miskolc 11:18 – 12:26 – 13:35

Szeged 11:20 – 12:27 – 13:36

Székesfehérvár 11:17 – 12:24 – 13:31

Győr 11:16 – 12:22 – 13:29

Szombathely 11:17 – 12:22 – 13:28

Pécs 11:19 – 12:25 – 13:32

A fogyatkozás ugyan nem túl nagy fázisú, de az így is érzékelhető lesz, hogy kicsit kevésbé erős a napfény. Derült idő esetén érdemes lehet azonos beállításokkal olyan tájfotó-párt készíteni, amely (nem a Nap felé néző irányban) az eget is mutatja, a fogyatkozás előtt, majd annak a legnagyobb fázisa idején is. Bár távolról se várható akkora különbség, mint egy teljes fogyatkozásnál, ez azért már észlelhető és fotózható eltérés lesz.

Bízzunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz! Ha nem, a következő hazai részleges napfogyatkozásra 2025 márciusáig várnunk kell, teljesre pedig 2081-ig.

A hónap közepén még láthatjuk a Merkúrt

A Merkúr október közepén még megfigyelhető kora reggel. Forrás: Stellarium

Hajnalonta talán többen észrevették a keleti égen fényesen ragyogó Merkúrt, amely 8-án volt a legkönnyebben megfigyelhető. Ugyan egyre később kel (s ezzel egyre erősebb fényű égi háttérrel), de a hónap közepén még biztosan megfigyelhetjük, aztán lassan elvész a hajnalpírban. A legbelső bolygót 6 óra után pár perccel érdemes keresni a keleti égen, ekkor kb. 5 fokos magasságban láthatjuk. Mivel nincs a közelében hasonlóan fényes égitest, ezért nem lehet összetéveszteni semmivel.

Hajnali holdsarló 23-án és 24-én

Hajnali holdsarló Forrás: Önök küldték / Mocsári Balázs

Nemzeti ünnepünk hajnalán 6 százalékos megvilágítású holdsarló kel majd fel, ehhez viszont nekünk is korán kell kelni. Keleti határainknál a holdkelte ideje 04:21, Budapesten 04:33, nyugaton 04:43 lesz. Mivel a sarló még sötét égen kel, ezért különösen szép látványra számíthatunk, érdemes miatta felhúzni a vekkert.

Október 24-én a sarló már csak 1,8 százalékos lesz, ezt a holdkelte idején még jól láthatjuk, de utána hamar belevész majd a hajnalpírba. Ezen a reggelen a keleti országrészben 05:34, Budapesten 05:46, nyugaton 05:56 a holdkelte ideje. Bár a Merkúr ekkor csupán 4,5 fokra lesz a holdsarló alatt, az esély a megpillantására már szinte nulla, túl világos lesz ekkor a horizont, és az őszi hajnalok jellemző párássága se fog segíteni. Ha valaki mégis megpróbálkozna vele, fél órával kel a belső bolygó a Hold után, szinte pontosan a sarló alatt kereshetjük.

Alkonyi holdsarló 27-én

Alkonyi holdsarló repülővel Forrás: Önök küldték / Mészáros Ferenc

Az alkonyi sarlók megfigyelése az év ezen időszakában szinte lehetetlen, olyan kis szöget zár be az Hold égi útja a horizonttal. Aki nem riad vissza a kudarctól, az 27-én megpróbálkozhat vele, a Hold ekkor 6,2 százalékos megvilágítású lesz, de már egy órával a Nap után lenyugszik. Fél órával napnyugta után kereshetjük a délnyugati ég alján, de csak teljes rálátással a horizontra, mert nagyon alacsonyan áll majd a sarló. A megpillantására ideális időpont keleti határainknál 17:50, Budapesten 18:01, nyugaton 18:12. Ekkor a Hold kb. 3,5 fokos magasságban lesz, ám ne feledjük, fél órával napnyugta után még nagyon világos a horizont.

Tetőzik az Orionidák meteorraja 20/21-én

Az Orionidák radiánsának (a meteorok látszólagos kiindulási pontjának) helye kék csillaggal jelölve. Forrás: Stellarium

A raj radiánsa az Orion csillagkép jobb karjánál van, és már késő este felkel, de érdemesebb megvárni a hajnal előtti órákat a megfigyeléssel, ekkor ugyanis több meteort láthatunk. A maximum éjjelének második felében óránként kb. 5-7 rajtag meteorra számíthatunk, és mivel a Hold csak fél 4 felé kel fel, egészen sokáig sötét égen élvezhetjük a látványt. A megfigyeléshez érdemes rendesen felöltözni, és ha fotózunk, az objektív páramentesítéséről is gondoskodjunk, az őszi éjjelek már hűvösek és hamar lecsapódik a légkör páratartalma. Amellett, hogy ez az éjszaka az Orionidáké, más meteorokat is láthatunk, ha már az ég alatt vagyunk, érdemes a Taurida rajkomplexumra jobban figyelni, ebből időnként fantasztikus tűzgömbök érkezhetnek.