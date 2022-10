A húsvét-szigeti tűz nyoma

A kulturális értékeket ért károk miatt a világ is felkapta a fejét az egyébként nem túl nagy területű tűz hírére. Az Earth Observatory a Landsat-9 műhold október 12-én készült felvétele segítségével mutatja be, mekkora terültet is faltak fel a lángok a szigeten, összehasonlításul egy júliusban készült kép mellett láthatjuk az érintett részt. A hamis színes képen barna árnyalat jelzi a leégett részt.

A tűzvész előtti és utáni műholdkép ugyanarról a területről. Forrás: Earth Observatory

A leégett térség a Rano Raraku nevű rég kialudt vulkán maradványai környezetében található, ami azért fontos, mert e vulkán kőzeteiből faragták a 10-16. század közt a moaikat, s számos félig kifaragott állapotban ma is e helyen található. A kőzet jól faragható tufa, vagyis az egykori kitörés összecementálódott kisebb törmeléke és hamuja alkotja. Azonban ez a kedvező tulajdonság azzal is jár, hogy könnyen törik, s hő hatására meg is repedezhet, ezért is akkora probléma a tűzvész.

A forrópontos vulkanizmusnak köszönhetően létrejött sziget kb. 780 ezer éves, a szigetet létrehozó pajzsvulkán egyik, egyetlen alkalommal működött kis kitörési pontja volt a Rano Raraku. Az pontosan nem ismert, hogy mikor jött létre e tufagyűrű, de minimum 210 ezer éves. A sziget szinte összes szobra e tufából készült, a vörös színű fejfedőket bányászták egy másik kőfejtőben.

A Rano Raraku egy édes vizű tónak is otthont ad, ez a sziget három édesvíz-lelőhelyének egyike. A tó totoranáddal van teli, látványa kissé a tihanyi Külső-tó hangulatát idézi. Forrás: Unsplash / franz nawrath

Ugyanitt, a Rano Raraku belsejében található a sziget három édes vizű tavának egyike is. A Poike-félszigetet, a Húsvét-szigetet alkotó három vulkán közül az egyik, a Poike hozta létre, felszínét fű és páfrányféle borítja, a szélnek és csapadéknak kitett területen aktív az erózió.

Az előzetes adatok alapján mintegy 80 moai károsodott a tűzvész miatt. A chilei fennhatóságú sziget polgármestere, Pedro Edmunds szerint a tüzet azok a gazdák gyújtották, akik így legelőterületet szerettek volna nyerni háziállataik számára. Az okok vizsgálatát a chilei erdészeti hatóság végzi. A probléma másik részét az jelentette, hogy az esetre az október végétől áprilisig tartó normál tűzszezonon kívül került sor, és nem álltak még össze azok az önkéntes tűzoltó csapatok, amelyek egyébként ebben az időszakban gyorsan képesek oltani. Chile azon kevés országok közé tartozik, ahol nincs állami, hivatásos tűzoltóság, kizárólag önkéntes alapon működik a katasztrófaelhárítás ezen ága.