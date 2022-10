Bányakatasztrófa Dél-Afrikában

Jagersfontein csendes kisváros az ország közepén, ahol korábban, mintegy száz éven keresztül gyémántbányászat zajlott, innen került ki a világ 10 legnagyobb gyémántjából kettő. A bányászattal ugyan felhagytak már, ám továbbra is itt állnak a zagytározók, gyakorlatilag a kisvároskán átvezető út egyik oldalán. Nemrégiben a bányatulajdonos belefogott az egykori meddők újrafeldolgozásába, abban a reményben, hogy találnak még benne maradék gyémántokat. Érdekesség, hogy a hatalmas bányaüreg ma már védett ipartörténeti emléke a Dél-Afrikai Köztársaságnak.

2022. szeptember 11-én, vasárnap, reggel hatkor azonban a békésen alvó családok éktelen zajra ébredtek… A zagytározó gátfala átszakadt, és hatalmas mennyiségű iszap áradata zúdult a városkára, majd robogott tovább. Három halálos áldozata és mintegy 40, kórházba került sérültje, volt a katasztrófának, négy ember eltűnt, 160 lakóház veszett oda, megsemmisült legalább 26 négyzetkilométernyi legelő, az anyagi és környezeti károk is óriásiak. A helyzet némiképpen hasonló a 12 évvel ezelőtti ajkai vörösiszap-katasztrófához.

A táj a gátszakadás előtt Forrás: earth observatory

Az Earth Observatory egy előtte-utána képpár segítségével mutatta be a kialakult helyzetet, műholdfelvételeken. A Sentinel képeiből látható, hogy két helyen is átszakadt a zagytározó gátfala, s a kiömlő iszap elárasztotta a városka déli részét, majd egy helyi patakvölgyön át tovarobogott a Proses Spruit-folyó völgyébe.

A táj a gátszakadás után Forrás: earth Observatory

Az áradat kb. 1,5 kilométer szélességben hömpölygött, és csak 8,5 kilométer távolságban érte el a Wolwas-gáttal elrekesztett folyó völgyét, majd ezen is átfolyva magát a folyót. A folyóban már a völgy behatárolta kereteken belül maradt a zagyár, és innen még vagy 20 kilométert fehérré tett a Kromellenboogspruit nevű folyóig, ahol további 25 kilométert szennyezett el, míg végül a nagyobb, Riet-folyóba ért. Olyan, korábban tiszta és érintetlen, gazdag élővilágú folyóvizeket szennyezett el, amelyet mezőgazdasági öntözésre, illetve ivóvízként is használtak a régióban…

Az átszakadt zagytározó Forrás: Planet Labs CC BY-NC 2.0

Az egy hónappal később készült műholdfelvételeken látható, hogy nem változott semmi a katasztrófa óta. A folyóvölgyekben élőhelyek semmisültek meg, a kiömlő zagy betonszerű kéreggel vonta be a folyóvölgyet. Kérdéses, mi marad a szennyeződésből hosszabb távon? Akár az esők is elmoshatják lassanként, néhány év alatt, de ha kiszárad, a szél is elviheti. Addig azonban az életnek esélye sincs az elárasztott területen.