Friss becsapódást azonosítottak a Marson

Forrás: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

A NASA JPL mutatta be részleteiben azt a szenzációs felfedezést, amelyben egy, a Marson becsapódott nagy méretű meteorit okozott földrengést, és a később meglelt meteoritkrátert is összefüggésbe lehetett hozni az eseménnyel.

Az InSight szonda földrengésmérője tavaly december 24-én egy 4-es erősségű marsrengést észlelt, és néhány héttel később, 2022. február 11-én már az újonnan született krátert is megpillantották a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) keringő szonda felvételén. A megtalált friss kráter nemcsak az egyik legnagyobb, amelyre a NASA az űrkorszak kezdete óta rábukkant, hanem ráadásnak a felszín alatti jég jelenlétét is megmutatta! A becsapódó meteorit szikla méretű jégtömböket vájt ki a Mars felszíne alól, amelyeket az MRO felvételén fehérben láthatunk. A felfedezés hatalmas jelentősége abban rejlik, hogy a kráter és így a jég is a Mars egyenlítőjének viszonylagos közelében, az északi 35. szélességen található, ez pedig a bolygó későbbi emberes kutatásához igen jó hír.

Előtte-utána kép a 2021. karácsonyi becsapódás helyszínéről. Forrás: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Amikor az MRO előtte-utána készült képeit vizsgálták a NASA kutatói, akkor derült fény arra, hogy a decemberben észlelt rengés e becsapódás miatt pattant ki. Ez pedig kiváló lehetőség arra is, hogy megismerjük, milyen a nagy becsapódások okozta rengés szeizmikus jele a Marson.

Mekkora volt a beérkező meteoroid?

A keletkezett kráter átmérője elérte a 150 métert, a Marson ennek a létrejöttéhez 5-12 méteres (autó-kisbusz) méretű űrkavicsra volt szükség. Míg egy ekkora meteoroid a földi légkörben elégett volna, addig a Mars ritka ( sűrűségében a földi 1 százaléka) légköre nem volt képes megsemmisíteni. Az Amazonis Planitia nevű területen történt becsapódáskor keletkezett kráter 150 méteres átmérőjével 21 méteres mélység társult, és a becsapódáskor kidobott anyagok némelyike 37 kilométer távolságba röpült ki (ez kb. akkora távolság, mint Budapest-Kelenföld pályaudvarról a Velencei-tó).

A két most vizsgált becsapódási esemény; a részleteiben tárgyalt a képen kék rombusszal jelzett. Forrás: Science

Az elvégzett számítások alapján a friss becsapódás az egyik legnagyobb volt, amelyet a Naprendszerben bárhol átélhettünk, ezzel pedig beírta magát a geológia történetébe az esemény.

A becsapódáshoz kötődő szeizikus jeleket hallhatóvá tett formában az alábbi videón ismerhetjük meg.

Az InSight, amelynek tudományos működése a következő másfél hónapban véget ér, a 2018 novemberétől eltelt időszakban 1318 marsrengést észlelt, ezek közt számosat okozott kisebb becsapódás. Azonban a tavaly decemberi volt az első, amelynek során felszíni szeizmikus hullámokat észlelt a szonda szeizmométere. A rengés okozta jellegzetes, becsapódásra utaló jelek alapján láttak neki a kráter keresésének, majd februárban látták meg először. Mivel az MRO, keringései során, naponta készít a teljes bolygóról felvételeket, ezért 24 órás pontossággal meg tudták mondani a szakemberek, hogy mikor keletkezett az újonnan felfedezett kráter. Ez azt jelentette, hogy igazolható volt, hogy az észlelt rengés és az új kráter egy eseményhez köthetőek. A becsapódást az InSight szeizmométere 3460 kilométer távolságból észlelte.

A becsapódások vizsgálata nemcsak a már említett jég miatt fontos a jövő marsi űrhajósainak, hanem azért is, mert egy-egy ilyen esemény súlyos veszélyt is jelenthet az emberekre nézve. A becsapódások gyakoriságának meghatározása a felszíni alakzatok kormeghatározásához is elengedhetetlen.

Az alábbi videón animációt láthatunk a keletkezett kráterről.



A marsi egyenlítő közelsége miatt ez a bolygó legmelegebb régiója, így az itt feltárult jég jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Használni lehet majd az ember élettevékenységeihez, növénytermesztéshez, de még üzemanyag előállításához is.

A karácsonyi becsapódáshoz hasonló méretűt is találtak a képek átvizsgálása során, ám ez jóval messzebb volt az InSight-tól (7455 km), és a becsapódás helyszínének felszíni adottságai miatt (egy tektonikus árok) sokkal kevésbé volt feltűnő. E másik becsapódás szeizmikus jelei is eltértek, e nagy távolság miatt, ám ez is azonosítható volt, 2021. szeptember 18-án keletkezett.

A becsapódásokat két külön tanulmányban tárgyalták, az egyik a becsapódást magát, a másik a szeizmikus tulajdonságokat és az ebből a Mars geológiai felépítésére vonatkozó dolgokat részletezte.