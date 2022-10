Égi jelenségek 2022. november első felében

Tart az őszi meteorszezon

A szép hosszú éjszakák, amennyiben az időjárás lehetővé teszi, sok fényes meteort adhatnak. A Tauridák 2022-ben erősebb tevékenységet produkál, a szokásosnál több nagy tűzgömbbel, éjjelente 2-3 igazán nagy fényességű meteor érkezhet. Ez annak köszönhető, hogy egy, a Jupiter gravitációja hatására szabályos pályát felvett törmelékcsomó útját keresztezi a Föld. A november 5-én várható Déli Tauridák maximuma idejére akár 5 nagy tűzgömb is lehet egy éjjelen. Mivel ezek a meteorok lélegzetelállító szépségűek és rendkívül fényesek, még az igencsak hízó Hold mellett is látványosak lehetnek. A tipikus Taurida tűzgömb közepesen lassú, és egy vagy akár két nagy fényességű, élénk zöld, robbanásszerű villanással fejezi be útját, gyakran látható utána megmaradó füstnyom. November 6-tól már a Leonidák gyors meteorjai is megjelenhetnek, ezeket az éjszaka második felében láthatjuk, s még pár héten át hullhat szintén gyors Orionida meteor is.

Szaturnusz-Hold együttállás 1-jén este

Az 55 százalék megvilágításban járó Holdtól kb. 5 fokra láthatjuk a Szaturnuszt, a déli-délnyugati égen, ha az időjárás lehetővé teszi. A páros 22 óra után nyugszik, de a korán beköszöntő sötétedésnek köszönhetően már akár kora este, 17 óra után is megfigyelhetjük őket.

Jupiter-Hold együttállás 4-én este

A Hold és a Jupiter november 4-én este a délnyugati égen. Forrás: Stellarium

Égi kísérőnk ezen az estén már 85 százalékos megvilágítású, ám a Jupiter is igen fényes, így nem jelent problémát a megpillantása a Hold közelében. A kora esti időszakban 4 fok választja el egymástól a két égitestet, ám késő éjjel és holdnyugta előtt már csupán 2 foknyira állnak egymástól, így érdemesebb kivárni a fotózással.

Telihold 8-án

Kelő telihold Forrás: Önök küldték / Ábrahám Tamás

A novemberi telihold holdfogyatkozással is jár, ám ehhez igen messze kell utazni: Új-Zéland, Alaszka, Kamcsatka, Japán vagy Hawaii területén élvezhető leginkább a fogyatkozás, Európához legközelebb Svalbard területéről látható az esemény. Akik itthon maradnak, azok egy átlagos teliholdat figyelhetnek meg. A holdkelte ideje keleti határaink közelében 16:03, Budapesten 16:14, nyugaton pedig 16:25 lesz. Ez még a napnyugta előtt pár perccel várható, így akár egy nagy panorámaképen is fotózható a két égitest, megfelelő kilátású helyszínről.

A Hold magasan járja be égi útját, így aki holdfényes tájat szeretne fotózni, kicsi árnyékokra számíthat.

Novemberi bolygóles

A Vénusz egyelőre nem látható a Naphoz való látszólagos közelsége miatt, hasonló sorsra jutott a Merkúr is. A Marsot egész éjjel láthatjuk, látványosan fényesen ragyog és magasan jár, így érdemes célba venni nagyobb távcsövekkel. A Szaturnuszt és a Jupitert az éjszaka első felében láthatjuk, a gyűrűs bolygó 23 óra után, a Jupiter pedig hajnal 2 körül nyugszik. Távcsővel kereshető az éjjel első felében a Neptunusz, és egész éjjel az Uránusz is.

A késő őszi időjárás

A ködrétegből néhány magasabban fekvő hegyünk kilóg, ezekre menekülhetünk a hideg légpárnás időjárás esetén. Forrás: Önök küldték / Lucza Zsolt

Hazánkban az ősz második fele, és a tél első fele is gyakran jár együtt a ködös, megemelkedett ködfelhőzetes időjárással, amelyek – hiába egyre hosszabbak az éjszakák – megnehezítik a csillagászati megfigyeléseket. Ezeken az éjjeleken érdemes lehet célba venni magasabb, e ködből kilógó hegyeinket. Számos helyen vannak webkamerák, ezek segítségével indulás előtt ellenőrizhetjük, hogy érdemes-e útra kelni. Míg alkonyatkor még sokfelé lehet derült, ahogy lemegy a Nap, gyorsan bezáródhat a ködpaplan, így érdemes kicsit várni az indulással. Azonban még akkor is párás lehet a levegő, ha a köd felett vagyunk, érdemes gondoskodni a fényképezőgépünk páramentesítéséről is, mert nagyon könnyen lecsapódik a hűvös éjszakán gyorsan lehűlő objektívre a levegő páratartalma.