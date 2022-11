Kétszer gyorsabban melegszik Európa a világátlagnál

A Meteorológiai Világszervezett tette közzé az Európai klíma állapota című jelentését, amelyben a 2021-es évi adatokra koncentráltak. Az EU Copernicus nevű klímakutató rendszere által gyűjtött adatok, miközben a felmelegedést, a visszahúzódó hó- és jégtakarót, hőhullámokat, extrém időjárási eseményeket mutatják, az erdőtüzek, árvizek és más időjárási és ahhoz kapcsolt jelenségek miatt bekövetkező gazdasági és társadalmi károkra is figyelmeztetnek.

Európai hőmérséklet-anomália Forrás: WMO

1991-2021 között kontinensünk évtizedenként átlag 0,5 Celsius-fokkal melegedett, 2021-re az alpesi gleccserek vastagsága minimum 30 métert csökkent, és ez év nyarán a grönlandi jégtakaró legmagasabb pontján az első esőzést is észlelték. A 2021-es év számos időjáráshoz köthető természeti katasztrófát is hozott, főként áradásokat, amely emberéletek sokaságát is követelte.

A klímaváltozással összefüggő események okozta emberi és anyagi károk 2021-ben. Forrás: WMO

A rossz hírek mellé jó is jut: számos ország sikeresen csökkentette az üvegházgáz-kibocsátását, az EU összességében 31 százalékkal, 1990-2020 között, azzal a céllal, hogy 2030-ra elérjük az 55 százalékos csökkentést. Emellett kontinensünk a világelsők közt van az országhatárokon átnyúló klímavédelmi intézkedések terén is, különösen a sok nemzetet érintő folyók kapcsán. A vészjelző szolgálatok a kontinens lakosságának 75 százalékára kiterjedő védelmet biztosítanak.

A számítások szerint folytatódni fog az a trend, hogy Európa gyorsabban melegedik a világátlagnál, és a hőhullámok erőssége és gyakorisága is tovább nő majd. Míg Észak-Európában nő a téli csapadék, addig a nyári a Mediterráneumban csökken, s ez a csökkenő csapadékú régió is egyre északabbra húzódik.

A klímaváltozás egészségügyi hatásai szinte megszámlálhatatlanok, kezdve a különféle vektorok (pl. szúnyog, kullancs) terjesztette betegségektől az allergiákon át a meleg közvetlen hatásáig, amelyek mind nőni fognak a jövőben. Az ökoszisztémákat még a gyakoribbá váló erdőtüzek is fenyegetik. Az extrém időjárási események pedig a közlekedési infrastruktúrát veszélyeztethetik.