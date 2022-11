Újra úton a Hold felé – elindult az Artemis-1

A küldetést különböző műszaki okok miatt többször halasztották már, ám a november 16-i indítást minden rendszer rendben várta, annak ellenére, hogy néhány napja a Nicole trópusi ciklon is megközelítette a floridai űrközpontot, miközben a rakéta már az indítóálláson várakozott. A rakéta, magyar idő szerint éjszakára eső üzemanyagtöltése közben egy folyékonyhidrogén-szivárgást észleltek, amikor már majdnem teljes volt a tankolás. A földi indítószemélyzet e célra kiképzett speciális egységét a rakétához küldték, hogy egy utántöltő szelep csavarját meghúzzák. A feladattal a tervezett indítási ablak kezdete előtt 2 órával végeztek, ezt követően a tankolást is rendben befejezték. A következő probléma egy, az indítást felügyelő radarállomással volt, amellyel megszakadt az adatkapcsolata az irányítóknak. Hamarosan kiderült, hogy egy hibás hálózati eszköz miatt nem elérhetőek a radar adatai, ennek a cseréje is megtörtént időben, ám a teszteléséhez még egy kis időre volt szüksége a csapatnak.

A csúszásokat követően végül magyar idő szerint 2022. november 16-án reggel 7:48-kor került sor.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

