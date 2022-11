3 évet csúszik a NASA Vénusz-küldetése

Két, egymással nem összefüggő küldetés sorsát kapcsolja össze az a döntés, amelyet a NASA vezetői hoztak. A Psyche-küldetésnek 2022-ben kellett volna elindulnia, ám számos okból nem készült el időben az indításhoz az űrszonda, ezért egy ideig az is kétséges volt, egyáltalában elindulhat-e. A (16) Psyche egy igen magas fémtartalmú kisbolygó, amelynek felkeresése és vizsgálata későbbi űrbányászati szempontokból is izgalmas, amellett, hogy fémtartalma az eredete szempontjából is izgalmas. Sokáig úgy vélték a szakemberek, hogy egy bolygókezdemény lecsupaszított magja lehet, ám a legújabb vizsgálatok szerint ennél bonyolultabb a helyzete. Egyszóval: a Psyche-űrszonda küldetése fontos, új tudással szolgálhat.

A Vénuszt felkereső VERITAS űrszonda megépítésére 2021-ben kapta meg a kb. 500 millió dolláros anyagi fedezetet a NASA JPL. A szonda feladata nagy felbontású térképezés lesz, amelyet különféle műszeres mérésekkel végeznek el, például 30 méteres felbontású radarképet kapnak, amelyek segítségével részletesen vizsgálni lehet majd a belső szomszédunk vulkánjait, és más geológiai jellegzetességeit. Máig nem világos az, hogy vannak-e aktív vulkánok jelenleg a Vénuszon, e küldetés jó eséllyel segíti a választ.

Fantáziakép a (16) Psyche kisbolygóról és a Psyche űrszondáról Forrás: NASA/JPL-Caltech/ASU

Nemrégiben tette közzé a vizsgálati eredményét az a független bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy értékelje ki, megoldható-e a Psyche-küldetést később elindítva a kívánt feladat. Az elkészült jelentés bizalmat szavazott a missziónak, mivel a késedelem fő okaként azt sikerült kideríteni, hogy egészen egyszerűen túl nagy feladat volt a rendelkezésre álló munkaerő számára a határidő. A következő hónapokban több tapasztalt szakembert irányítanak át e munkára, így remélhetőleg utolérheti magát (és a feladatot) a csapat. A bizottság 2023-ban vizsgálja újra a helyzetet.

A JPL a következőkben a saját szerkezeti felépítésén is javít, annak érdekében, hogy a most készülő küldetések munkálatai esetében elkerüljék a Psyche kapcsán felmerült hibákat és késedelmet. Ez az átalakítás azonban azzal a kompromisszummal is jár, hogy a VERITAS küldetésre szánt költségek egy részét átcsoportosítják, és ezzel a VERITAS három évet csúszik, és 2031 előtt nem fog elindulni.