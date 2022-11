Baktériumok is utaznak a légköri porral

Olyan folyamatról van szó, amely geológiai léptékkel is igen hosszú ideje jelen van bolygónkon, hisz sivatagok, baktériumok és porviharok már sok százmillió éve is léteztek. Mostanában kezdjük azonban megismerni ezeket a folyamatokat.

Egy kutatócsoport izraeli poreseményekkel érkező baktériumok vizsgálatát végezte el azzal a céllal, hogy kiderítsék, honnan érkezhetett pontosan a por (s vele a baktériumok), az eredményeket a JGR Biogeosciences szakfolyóirat cikke alapján az EOS földtudományi hírportál ismertette. A kutatók poros és por nélküli időjárási helyzetekben többek közt a levegőből, növényi levelekről gyűjtött minták baktériumait vizsgálták meg, s ezzel össze tudták hasonlítani őket. Az összehasonlításból kiderült, mely baktériumok vannak jelen egy átlagos napon, s melyek érkeznek a porviharokkal. Ahhoz, hogy az ideérkezők eredetét feltárják, számtalan helyszínről származó mintákat is elemeztek.

Kiderült, hogy a légköri porral érkező bacik zöme a szaúd-arábiai helyszínekről jött (maga a por is leginkább e régió porához hasonlított), több mint ezer kilométerről, ám mintegy harmaduk ennél is távolabbi eredetű. Az is kiderült, hogy a légkörben lévő baktériumok 34 százaléka a helyi talajokban élő baktériumokból áll össze, vagyis aktívan keverednek a légkörben szálló és a talajban lévő mikrobák.

A kutatók szerint különösen fontos követni ezeket a folyamatokat a jelenben, amikor emberi hatásra számos átalakulás zajlik körülöttünk, hisz így akár olyan baktériumok is eljuthatnak nagyobb távolságokra, amelyek valahol gyógyszer-rezisztenssé váltak.