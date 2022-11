Ismét egy előrejelzett becsapódás

2022. november 19-én hajnalban Kanada Ontario tartományának déli részén lépett a légkörbe a 2022 WJ1 jelű, nagyjából 1 méteres átmérőjű kisbolygó, amelyet 3,5 órával korábban a NASA becsapódás-előrejelző rendszere észlelt, s amelynek beérkezését kiszámította. A kisbolygó gyönyörű tűzgömbként húzott át az égen, és többek közt a torontói CN Torony egyik webkamerája is rögzítette, amint átrepül a látómezőn.

Well, here’s a BEAUTIFUL view of the bolide from the camera that looks up at the Tower… pic.twitter.com/cxl1lrVeM8

— Scott Sutherland, Science Writer (he/him) (@ScottWx_TWN) November 19, 2022