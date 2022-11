Először láthattunk földfogyatkozást

Égi jelenségek 2022. december első felében

Bolygókat takar el a Hold, jön az év legmegbízhatóbb meteorraja, közben egy teliholdon is túlesünk, alkonyatkor pedig ismét láthatjuk a Vénusz, sőt, a Merkúr is megmutatja magát – ha az időjárás is úgy akarja.