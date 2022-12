Az aztékok vízi öröksége

A hegyekkel, vulkáni kúpokkal körbeölelt Mexikó-völgy, ahol ma a hatalmas metropolisz, egykor pedig az aztékok és a toltékok városai is elhelyezkedtek, öt, csatornákkal összekötött tónak adott otthont. Itt fejlesztették ki azt a különleges, mocsaras területekre jellemző mezőgazdálkodási formát, amelyben a megemelt termőföldek körül csatornák húzódtak.

A Mexikó-völgy tavai a lecsapolások előtt Forrás: Wikimedia Commons

Az azték eredetű kifejezés alapján chinampa-rendszernek nevezett módszer szinte úszó kerteket alkotott, amelyben a növényi maradványokat és a csatornákból kikotort, nagy szervesanyag-tartalmú iszapot egymásra rétegezve igen nagy termékenységű ágyásokat hoztak létre. E kerteket Hernan Cortés is látta, amikor Tenochtitlan, a mai Mexikóváros azték elődje meghódítására a helyszínre érkezett. E kerteket a tavak sekély vizében hozták létre egykor, de ezek az eltelt idő, a földrajzi és a társadalmi átalakulás ellenére sem tűntek el nyomtalanul.

Drónfelvétel a még művelt úszó kertekről és az őket elválasztó csatornákról. Forrás: Pixabay

Az úszó kertek módszerével kis területen lehetett nagy mennyiségű élelmiszert termelni, ez pedig ideális volt a már akkoriban is sűrűn lakott térség számára. A terület egyik részét ma Xochimilco (ejtsd kb. Szocsimilko) néven ismerjük, ez azték-nahuatl nyelven azt jelenti: ahol a virágok nőnek. Az itt termesztett virágoknak fontos szerep jutott az azték kultúrában, a virágkertészet elsősorban a nemesség kiváltsága volt, és számos, eredetileg itt nem élő növényt is idetelepítettek, például a vaníliát az illatáért. A Xochimilco úszó kertjeiben termelt növényeket gyakran a közeli Tenochtitlanba szállították. Az egykori azték területek ma az UNESCO világörökségi védelme alá is tartoznak.



A spanyol hódítást követően megkezdődött a tavak lecsapolása, az európaiak számára ismert „száraz” növénytermesztés céljára. Az 1800-1900-as években a tavak maradékát is eltüntették, és gyakorlatilag ráépült a jelenleg 22 milliós mexikói főváros. Az úszó kertek kis területen azonban megmaradtak, amint azt a Landsat-8 műhold 2022. szeptember 10-én készült felvételén is megláthatjuk.

Mexikóváros ráépült az egykori azték úszó kertekre, de a csatornák és kertek vonalai még látszanak. Forrás: Earth Observatory

A csatornák és úszó kertek hálózatáról árulkodó felvétel az egykori Xochimilco-tó maradványa. Mára azonban a növénytermesztők a víz szennyezettsége és más okok miatt, a megmaradt chinampa-kertek csupán 2,5 százalékát használják. A legtöbbet egyszerűen beépítették, volt, amelyikből focipálya lett. Az egykori úszó kertekkel teli régió maradványait ma már csak a magasból lehet felismerni, ezért a régészek is előszeretettel használnak műholdképet, légi felvételeket.