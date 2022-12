Ilyen hangja van egy marsi porforgatagnak

A Mars szeles és poros hely, így nem csoda, hogy gyakoriak felszínén a porforgatagok (kevésbé szabatos kifejezéssel porördögök). Számtalan fotót, sőt, videókat is láthattunk már ezekről, ám eddig hangfelvétel nem készült róluk. A Perseverance marsjáró viszont olyan mikrofonokat is vitt magával, amelyek képesek a környezeti hangok rögzítésére, így meghallgathatjuk azt is, miféle zajjal is jár egy ilyen időjárási esemény.

A porforgatagok létrejöttéhez a napfény melegítő hatására, egy kis szélre, és persze porra van szükség. Amint a felszín felmelegedik, felszálló légáramlatok alakulnak ki, s ha ehhez egy kis szél is jár, a légáramlatok pörögni kezdenek, s felkapják a talajon lévő port. A marsjáró 2021. szeptember 27-én egyrészt felvette a porforgatag hangját, másrészt a navigációs kamerájának képei mutatták magát a jelenséget is, a hanggal szinkronban.

A porforgatagok légnyomásváltozással is járnak, ezt a rover mérőműszerei szintén érzékelik, és a küldetés első 216 marsi napján összesen 91 porforgatagot észlelt a Perseverance. Ezek közül egyik volt az, amelynek a hangját is sikerült elcsípni. Mivel a mikrofont csak ritkán kapcsolják be, a becslések szerint kb. fél százalék esélye van annak, hogy egy ilyen eseményt véletlenül rögzítsen a rover.

A Nature Communications folyóiratban ismertetett vizsgálatban elemezték a hangokat és a képeket. A hangok maguk abból adódóan jöttek létre, hogy a levegőben forgó porszemcsék vagy a mikrofonnak, vagy a rover testének ütköztek.

A forgási szélsebessége óránként 40 kilométeres volt, kb. 19 kilométer per órával mozgott a felszínen, 25 méter volt a forgatag felszíni átmérője, és mintegy 118 méteres magasságba jutott fel a benne örvénylő por. A jelenségben a legrejtélyesebb az volt, hogy a forgatag közepénél volt a legsűrűbb benne a por, ott, ahol elvileg a „tölcsér” üres részének kellene lennie. A kutatók szerint ez talán azért lehetett, mert a porforgatag frissen képződött, és még a kezdeti fázisában lehetett. Alapesetben a forgatag külső oldalán, ahol a legnagyobb a szélsebesség, ott kellene a legtöbb pornak a levegőbe emelkedni.