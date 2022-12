70 éve nem volt ekkora aszály Afrika szarván

Etiópia és Kenya egyes részein több mint 300 milliméter csapadék hiányzik, de teljes országokat érintően igen súlyos a helyzet, 50-200 milliméter közti a hiány. Ez nagyjából a szokványos mennyiség felét, vagy még annál is kevesebb esőt jelent, Kenya keleti felében és Szomália legnagyobb részében. Novemberben 16 nemzetközi szervezet közös nyilatkozatban élelmiszer-ellátási válsághelyzetet hirdetett Szomália, Kenya és Etiópia területére. Ennek oka elsődlegesen az aszály, s jelen pillanatban kb. 21 millió embert veszélyeztet az élelmiszerhiány. Több mint 3 millió fő esetében ez olyan súlyos, hogy ők legalább egy, de gyakran több napon át egyáltalán nem tudnak enni, és már minden vagyontárgyukat eladták, hogy cserébe élelmet vásárolhassanak. Szomáliában az éhínség 1,3 millió embert kényszerített arra, hogy elhagyják lakhelyüket, farmjukat, s menekülttáborokba költözzenek.

A térségben az emberi okú klímaváltozás miatti felmelegedés, a La Niña és az Indiai-óceán vízhőmérséklete együttesen már a negyedik esős évszak során rendkívüli szárazságot hoztak a térségre. Ez a hosszan tartó aszály példa nélküli az itt 70 éve tartó mérések korszakában, most pedig itt az ötödik, szintén igen gyenge csapadékú esős évszak is.

Az egész térséget mutató térkép, a 2022. március – szeptember időszakban fennálló csapadékanomáliáról. A kék többletet, a barna hiányt jelez, Forrás: Earth Observatory

A régióban két csapadékos időszak van minden évben: március-április-május, és október-november-december, ám már 2,5 éve tart a csapadékhiány. A különféle műholdas megfigyelési technikákkal ma már távérzékeléssel mérhetőek olyan adatok is, mint a talajnedvesség, vagy a növényzet állapota. Ezek pedig mind-mind kritikus helyzetről árulkodnak. Az éhínség a definíció szerint akkor áll be, ha minden ötödik háztartás extrém élelemhiánytól szenved, s az 5 év alatti gyerekek több mint 30 százaléka alultáplált, valamint minden tízezer emberre két éhezés miatti haláleset jut naponta. Egy felmérés szerint különösen a vidéken élőket fenyegeti az éhínség, és ha 2023 tavaszán is elmarad a várt eső, akkor 8,3 millió főt veszélyeztet majd Szomáliában az éhínség. A szakemberek rosszabb helyzetre számítanak, mint a 2011-12-ben volt éhínség idején, amikor 260 ezer ember halt éhen. Ahhoz, hogy ezt megelőzhessék, jelentős humanitárius segítségre szorul a térség. A mérések, megfigyelések hiába tudják előrejelezni a hasonló katasztrófákat, ha nincs elegendő segítség, amellyel kihúzható a bajból ez az embertömeg.

Ezekkel a számokkal nem sokat tudunk kezdeni, túl nagyok ahhoz, hogy a hétköznapi mértékekhez szokott ember lelkileg átérezze a problémát, ám csak abba gondoljunk bele, hogy ez a 8,3 millió ember már nincs messze hazánk egész lakosságától.