Pálmalevelekre jegyzett vulkánkitörés

Az 1257-es kitörés hosszú időn át rejtélyes volt, nem tudták a szakemberek, mely vulkán produkálta a jégfuratokban kiugróan magas kén-dioxid kibocsátásként és a Tamborához mérhető klímaingásként jelentkező eseményt. Sikerült azonban beazonosítani néhány évvel ezelőtt: a Lombok szigetén lévő egykori Samalas (mai utódja nevén Rinjani) vulkán hatalmas robbanása okozta, számolt be az EOS földtudományi hírportál. A kitörés betemette Lombok korabeli királyságának fővárosát, s az eseményeket a Babad Lombok néven ismert, pálmalevelekre íródott történelmi feljegyzések is megörökítették, a szövegből feltárult a kitörés folyamata, és utóhatásai is. A Journal of Volcanology and Geothermal Research szakfolyóiratban számoltak be a feljegyzések alapján rekonstruált kataklizmáról.

Pálmalevelekre készített 18. századi feljegyzések őrizték meg az évszázadokon át szájhagyomány útján fennmaradt történetet. Forrás: EOS /Franck Lavigne

Lombok szigete abban a vulkánokkal teli , az Indonéz-szigetívben található, amelyet a Szunda-lemez alá bebukú Ausztrál-lemez hozott létre. A mai Rinjani elődei az elmúlt 10 ezer évben számtalan hatalmas kitörést produkáltak már, az 1257-es a közelebbi múltból a legnagyobb robbanással járó volt. A kitörés után Lombok, a korábbi paradicsomi, buja élővilágú sziget hamuval borított szürke, száraz, kihalt területté változott. A hatalmas kitörés idején két éven át súlyos időjárási zavarok voltak az északi féltekén, így Európában is, a kitörés hozzájárult a kis jégkorszakhoz, és egy elmélet szerint még a fekete halálként elhíresült pestisjárvány kiindulásában is lehetett szerepe az általa okozott klímakilengésnek.

A kitörés először hatalmas mennyiségű vulkáni hamut és kőzettörmeléket emelt a levegőbe a forró gázok segítségével, izzófelhők robogtak a hegy oldalán minden irányba, forró törmelékkel és hamuval temetve be a területet, majd a sok kilométeres magasságba nyúló kitörési felhő a saját tömege alatt összeroskadt, további törmelékkel terítve be a szigetet. Az ezt követő esőzések a laza vulkáni törmeléket és hamut folyékony betonhoz hasonló iszapáradatokká, laharokká változtatták, ezzel további pusztítást okozva a szigeten.

A vulkánkitörés során igen vastag rétegekben rakódott le a hamu és a törmelék, hasonló kőzetrétegek születtek, mint nálunk a Bükkben található tufák. Forrás: EOS / Franck Lavigne

Három, a sziget egykori történelmét, szájhagyomány útján továbbadott eseménysorait pálmalevelekből készült lapokra jegyezték fel ősi jávai nyelven, valamikor a 18. század környékén (vagyis több évszázaddal a kitörés után). A három különböző helyen is elkészült feljegyzések modern indonéz nyelvre fordításukat követően váltak tanulmányozhatóvá. Mivel a Samalas-kitörés eseményeihez nem rendeltek évet a korabeli emberek, ezért a kutatók az egyetlen biztos pontból indultak ki: mivel a geológiai közelmúlt egyetlen olyan kitörése volt ez, amelynek során horzsakő hullott az égből, ezért ezt keresték meg a különböző feljegyzésekben, így vált biztosan azonosíthatóvá a kitörés.

A pálmalevél-feljegyzések leírják a hegy összeomlását, a törmelékárakat, szó esik tűzesőről, perzselő szelekről, amelyek átrobogtak az egyik falun. Az egyik pálmalevél-könyvben szó esik Pamatan elveszett királyi városáról. A sziget síkvidéki, tengerparti részén kb. 10 ezer fős város virágzott, mezőgazdaság, halászat, infrastruktúra, kereskedelem jellemezték – ám a holléte ismeretlen. Ha a kitörés izzófelhői, hamuja és törmeléke betemette, mind a mai napig ezen kőzetréteg alatt kell lennie, e rétegek azonban számos helyen elérik az 50 méteres vastagságot! Ha valaha sikerül rátalálni Pamatan maradványaira, akkor az a „keleti Pompeji” lehet majd.

A Rinjani kalderája a magasból. Az 1257-es nagy robbanás hozta létre a jelenleg nagyrészt tóval kitöltött mélyedést, amelyben az azóta zajlott kisebb kitörések építgették a fiatalabb kúpot. Forrás: Smithsonian Institution

A kitörés után az újjáépítésről is szólnak a történetek: a települések elpusztulása után, a vulkán által síkvidéken lerakott rétegektől távol épültek az újabbak. Az nem világos (évszámok híján), hogy mennyi időt vett igénybe a szigeten az újjáépítés és mikorra állt helyre az élet. Vannak még további, lefordításra váró feljegyzések, így az is könnyen lehet, hogy további részletek derülhetnek majd ki az egykori kitörésről.

Kis kitörés a Rinjani mai kráterében, 1994-ben. A fentebbi légi felvételen be tudjuk azonosítani a növekvőben lévő kúpocskát a krátertóba nyúló félszigeten. Forrás: Volcanological Survey of Indonesia,

Általában a vulkánkitörések tanulmányozása kimerül a kőzetek, felszíni formák vizsgálatában, holott valószínűleg számos olyan történet maradt fenn a különböző őslakosok elbeszéléseiben, amelyek eddig ismeretlen részleteket tárhatnak fel egy-egy kitörésről. Az pedig, ha a múlt kitöréseit részletesebben megismerjük, a jövő kitöréseire való felkészülést teszi majd hatékonyabbá.