Drónok segíthetik az időjárás előrejelzését

2022 februárjában egy egyszerű kis drón szállt fel a japán Szoja kutatóhajó fedélzetéről az Ohotszki-tenger jege fölé, az egyetlen különbség a bárki által megvásárolható drón és e példány közt az volt, hogy ezen egy szélmérő szenzor is helyet kapott. A repülés célja az volt, hogy megvizsgálják, lehet-e drónok segítségével olcsón időjárási adatokat gyűjteni nehezen elérhető helyszíneken, az eredményeket pedig a Drones szakfolyóiratban ismertették.

Vannak ugyan kimondottan meteorológiai céllal készült és használt drónok is, ám ezek drágák és az üzemeltetésük is sokba kerül. Az adatok viszont annál pontosabbá teszik az előrejelzéseket, minél több áll belőlük rendelkezésre, így a kutatók a jóval olcsóbb megoldást kínáló drónokhoz fordultak, számolt be az EOS földtudományi hírportál.



A most használt eszközre egy olyan szélmérőt szereltek fel, amely a fűtött dróttal ellátott érzékelőjének hőmérséklet-változásaiból számítja ki a szélsebességet (hiszen a szél „lefújja” a meleget az érzékelőről). Mivel a drón propellere is hozzájárul ehhez, először laborkörülmények közt ki kellett mérniük, hogy mekkora mértékű a propellerek keltette légáramlat hatása, így ezt követően tudtak valós szélmérési adatokhoz jutni a drónnal.

Az efféle drónnal gyakorlatilag mindazok képesek a nehezen elérhető helyeken is adatokat gyűjteni, akiknek nincs pénzük drága speciális drónokra. A japán kutatók tovább tesztelik és kalibrálják még az eszközüket, a következő fejlesztési lépés pedig az lesz, hogy a gyűjtött adatokat azonnal át is küldje az eszköz az előrejelzési adatbázisba.