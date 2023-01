Versengés a lítiumért

A lítium felrobbanó fehér törpecsillagokban jön létre, ám a Földön egyes különleges helyszíneken dúsul fel úgy, hogy bányászni lehessen Az ideális lítiumbánya ideiglenes vízjárású sólapály, ahol a területet időről időre beborító esővíz vagy olvadék, esetleg a talajvíz erősen sós oldatot képez, s ebből lehet lepárolni az értékes lítiumot. Fő lítiumlelőhelyet biztosít a vulkáni aktivitás, a hévizek, s az, ha a táj süllyedőben van. Mindezek a körülmények összejöttek az Atacama-sivatagban, ahol a világ legnagyobb lítiumlelőhelyei és bányái állnak.

Azonban más, hasonló földrajzi adottságú helyeken is találunk lítiumbányát, így az Earth Observatory felvételén, amely az USA Nevada államának Silver Peak nevű helyét mutatja be a Landsat-9 műholdról készült természetes színű fotón. A 2022. december 8-án készült képen az USA egyetlen ma is üzemelő lítiumbányáját látjuk, amely ugyan már a 19. század közepétől üzemelt, ám akkor még nem a lítium volt az itt kinyert ásványkincs, hanem ezüst és arany. A lítiumra csak 1966-ban került sor, a könnyűfémet egy kihunyt vulkán hagyta maga után a helyszínen.

1912-ben szamár segítségével üzemeltették a fúróberendezést a Silver Peak bányája területén. Forrás: Wikimedia Commons

A bányában a mélyből szivattyúzzák a felszínre a sós vizet, amelyben a lítium is található, s a színpompás, sekély vizű párologtató medencében a meleg és a szél hatására fokozatosan nő a koncentrációja. A teljes folyamat akár másfél évet is igénybe vesz, mire a lítium kellően nagy részét képezi a kialakuló ideiglenes tó vizének. A képen a világosabb kék árnyalatú medencék tartalmazzák a nagyobb koncentrációt. Amint kellően besűrűsödik az oldat, amit feldolgozóüzembe szivattyúznak, ahol teljesen kiszárítják és kivonják, majd por formájában elszállítják a kinyert lítiumot.

Jól ismert, hogy az elektronika, az akkumulátorok és számos iparág használ egyre nagyobb mennyiséget e fémből. Ennek hatására a Silver Peak bányája is egyre több medencét létesít, s egyre több szivattyút üzemeltet, hogy lépést tarthassanak az igényekkel. Adózási okokból különösen nagy az igény az USA-ban a belföldi kitermelésű lítiumra!

E bánya a világ kitermelt lítiummennyiségének 1 százalékát adja, 75 százalék Chile és Argentína részesedése, míg a maradékot jórészt Ausztráliában nyerik ki.