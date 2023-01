Kiderült, hogyan alakul ki a napszél

A napszél eredetére vonatkozó kérdések régóta foglalkoztatták a kutatókat. Nemrégiben, többek közt a Parker napszonda, és néhány más Nap-megfigyelő eszköz méréseinek köszönhetően úgy tűnik, sikerült rábukkanni e részecskeáramlat forrására.

A napszél protonokból, elektronokból s ionokból álló áramlat, amely óránként kb. 1,6 millió kilométeres sebességgel száguld keresztül a Naprendszeren, s ezzel a Nap mágneses terét igencsak elnyújtja. A napszél nemcsak a földi sarki fények születéséhez járul hozzá, de az egész bolygórendszer viselkedésére is hatással van, a bolygók légkörét, így közvetve azok lakhatóságát is befolyásolja.

A Johns Hopkins Alkalmazott Fizikai Labor (APL) kutatója, Nour E. Raouafi vezette csoport arra talált bizonyítékot, hogy a nap koronájában az úgynevezett mágneses átkötődés folyamata felelős a kis léptékű plazmanyalábok, vagyis a kiinduló napszél felforrósításáért s gyorsításáért. Ennek köszönhetően képes a napszél átjutni a Nap légkörén, hogy elszökjön a Nap gravitációjának fogságából, s tovaterjedjen a Naprendszerbe. A tanulmányból, amelyet az Astrophysical Journal folyóiratban hamarosan közzé tesznek, kiderült, hogy e folyamat révén a Nap mind tömeget, mind energiát veszít.

A Parker napszonda, más űrszondák adatai és a földi megfigyelésekből nyert információk összhangot mutatnak. „A napkorona aljában mindenütt látható a millió fokos, apró plazmanyalábból induló napszél áramlása. A felfedezéseink hatására sokkal jobban értjük már azt, hogyan forrósodik és gyorsul fel a korona és a napszél plazmája.” – mondta Raouafi. A Parker napszonda fő feladata pont az, hogy segítsen megérteni a napszél viselkedését.

A mágneses átkötődés voltaképp a mágneses erővonalak összekapcsolódása és átrendeződése, ami hatalmas energiafelszabadulással jár. Forrás: NASA Conceptual Image Laboratory

A Nap felszínén nemcsak a látványos nagyságú napfoltok, hatalmas napkitörések jelennek meg, de számtalan hasonló, ám egészen apró folyamat is zajlik, amelyekre a szonda felvételei, mérései jól rámutatnak. Ezekből derült ki, hogy a Nap légkörének alsó rétegében mindenütt és mindig lejátszódnak ezek a kis léptékű folyamatok, a napciklustól is függetlenül. Emiatt gondolják úgy a kutatók, hogy a szintén állandó napszél kialakulásában is ez játszhatja a főszerepet. A látottak alapján számításokat is végeztek a szakemberek, s ezek arra utaltak, hogy gyakorlatilag teljesen képes e folyamat a napszél tömegét és energiáját biztosítani. Magyarul: a naponta megfigyelt mikroméretű plazmanyalábok energiája és anyagának tömege megegyezett a naponta a Napból a napszél révén távozó energiával és tömeggel.