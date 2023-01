7,6 kilós meteorit az Antarktikáról

A déli kontinens kissé zord munkakörülményeket biztosít, azonban a legkiválóbb alkalom arra, hogy meteoritokra bukkanjunk. Ennek egyrészt az az oka, hogy a hófehér felszínen igen feltűnőek a sötét égi kavicsok, másrészt a jégben pihenő meteoritok a gleccserek mozgásával elő is jönnek. Mivel még mindig a meteoritok vizsgálatával tudunk a legolcsóbban információkat kinyerni a Naprendszerünk múltjáról és távoli égitestjeiről, ezért rendszeres meteoritgyűjtő kampányok is zajlanak, számtalan kutatóintézet közös részvételével, s újabban már mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszik.

Nemrégiben egy nemzetközi expedíció keresett fel egy olyan helyszínt, amelyet műholdas felvételek segítségével azonosítottak, és első kutatásuk során is több meteoritra bukkantak, köztük egy egész nagy, 7,6 kilós darabra is.

Maria Valdes, a chicagói Field Museum és a Chicagói Egyetem meteoritkutatója, aki az expedíción is részt vett, elmondta: „Nem feltétlenül számít a méret, ha meteoritokról van szó, egy mikrometeorit is hordozhat rendkívüli tudományos értéket, de természetesen egy nagy meteoritot megtalálni mindenképp ritkaság és izgalmas is.”

A kutatók az antarktiszi nyár idején voltak a déli kontinensen, és volt olyan decemberi nap, hogy ők -10 Celsius-fokban dolgoztak a jégmezőn, miközben otthon, Chicagóban hidegebb volt. Persze egész más naphosszat a hidegben dolgozni, gyalogolni vagy hómobilon furikázni, s utána sátorban aludni, mint eltölteni a szabadban egy kis időt.

A kutatók összesen hat meteorittal tértek haza, melyeket a Belga Királyi Természettudományi Intézet elemez majd. Ezen felül elosztottak egy jó adag olyan üledékmintát is, amely valószínűleg számos mikrometeoritot is tartalmaz, ezeket a kutatók anyaintézményei fogják átvizsgálni.