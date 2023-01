Plusz célpontot kapott a Lucy űrszonda

A NASA Lucy nevű szondája 2021 októberében indult útnak az igen hosszú küldetésére, amelynek során az eredeti tervek szerint 8 kisbolygót keresett volna fel a 6,5 milliárd kilométeres útján, s az első közelségre 2025-ben került volna csak sor. Azonban már ezeket megelőzően, 2023. november elsején elrepülhet egy apró, fő kisbolygóövben lévő égitest közelében. A rendes névvel sem rendelkező, (152830) 1999 VD57 jelű aszteroida, úgy tűnik, hasznos célpont lehet a szonda számára – számolt be a NASA.

Raphael Marschall, a Lucy irányító csapatával együttműködő francia szakember, a Nice-i Obszervatórium munkatársa félmillió ismert pályájú kisbolygó adatait nézte át azzal a céllal, hátha talál köztük olyat, amely útba eshet a Lucy kisbolygóövön átvezető utazása során. Ekkor találta meg a (152830) 1999 VD57 adatait, amelyek szerint a Lucy eredeti útvonala háromszor közelebb vezetett volna el mellette, mint bármely más kisbolygó mellett. Ez a közelség relatív, hisz 65 ezer kilométerről van szó, azonban a szonda irányító csapata kiszámította, hogy egy kis manőverrel még jobban megközelíthetik az égitestet, így aztán pár napja felkerült a Lucy célpontjainak hivatalos listájára.

Az újonnan kiválasztott célpont (lilával) „útba esik” a szondának (türkizkékkek). Forrás: NASA

Az esemény egyúttal mérnöki teszt is lesz. Egy-egy átrepülés során elég nehéz előre pontosan meghatározni, hol is lesz az az objektum, amelyet az adott szonda kamerájának rögzítenie kell, ezért sok olyan kép is szokott születni, amelyek az objektum helyett a környékét mutatják. A Lucy űrszondára felszereltek automata navigációs rendszer azonban folyamatosan követni tudja a megcélzott kisbolygót, és ezen adatok segítik, hogy a kamerák a megfelelő helyről készítsenek csak felvételeket.

A kisbolygó kb. 700 méteres átmérőjű csupán, de olyan szögben közelíti meg a szonda, amilyenben majd a trójai kisbolygókat is fogja, s ez teszi igazán kiváló tesztcélponttá a VD57-et. A tervezett kis manővereket májusban hajtja végre a szonda, ezek hatására majd sokkal közelebb (mindössze 450 kilométerre, ez picit több, mint a Nemzetközi Űrállomás földfelszín feletti távolsága) repülhet el a kisbolygó mellett.