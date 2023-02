Mesterséges intelligencia: hamarosan elérjük a másfél fokot

A Stanford Egyetem és a Colorado Állami Egyetem kutatói mesterséges intelligencia segítségével vizsgálták meg, vajon hogy is állunk a klímacélunkkal, be tudjuk-e tartani évszázadunk végéig az iparosodás előttihez képest másfél fokos előirányzott értéket? A PNAS folyóiratban közzé tett eredmények szerint az MI arra számít, hogy 10-15 éven belül meghaladjuk a másfél fokot, vagyis nagyon messze járunk a céloktól. Az MI úgy találta, a következő évtizedben a szén-dioxid kibocsátásának változásától függetlenül is egyenes úton vagyunk efelé…

A számtalan klímamodell segítségével betanított MI a közelmúlt hőmérsékleti mérései, hőmérsékleti anomáliái alapján vetítette ki a nem igazán vidám jövőképet. „Egy egészen újszerű, a klímarendszer mai állapotán alapuló megközelítést alkalmaztunk a jövő előrejelzésére, amely szerint világunk hamarosan átlépheti a 1,5 fokos küszöbértéket” – mondta Noah Diffenbaugh, a kutatás vezetője. A kutatók múltbéli mért adatokkal ellenőrizték azt, hogy az MI a már megvalósult felmelegedést jól számolja-e ki, és ezt az adatot helyesnek találták, csak ezt követően álltak neki a távolabbi jövőbe vetíteni az előrejelzéseket.

Az MI számításai azt mutatták, ha a jelenlegi ütemben nő az üvegházgáz-kibocsátásunk, akkor már a század közepén elérjük a 2 Celsius-fokos felmelegedést is. Elizabeth Barnes, a kutatás résztvevője hozzátette, az MI meglehetősen biztos volt abban, hogy akkor is elérhetjük a 2 fokos melegedést, ha 50 év alatt válunk nulla kibocsátóvá. Ez utóbbi előrejelzés ellentmond azoknak a felméréseknek, amelyek alapján az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) megállapította, hogy nem érjük el ezt a mértékű felmelegedést, ha 2080-ra nettó zéró kibocsátásúvá válunk, így feltehetően viták tárgya lesz majd az eredmény.

Jelenleg 1,1 Celsius-foknál járunk az ipari forradalom előtti hőmérséklethez képest, és az extrém időjárási események, vagy az erdőtüzek gyakoribbá válásában máris jelentős szerepe van ennek a változásnak. A felmelegedéssel azonban olyan fordulópontokhoz érhetünk, ahonnan, a változások tovagyűrűző hatásai miatt, már nincs visszaút. A 2 Celsius-fokot meghaladó melegedés esetén ezek a változások sokkal súlyosabbak lesznek, globális katasztrófák sorozatát hozzák majd.

A helyzet azonban továbbra sem reménytelen, az üvegházgáz-kibocsátás gyors csökkentésével elérhetőek a célok. Az MI a jelen számításokban nem használta fel azokat a vállalásokat, amelyeket a párizsi egyezményben lefektettek egyes országok, ha ezeket sikerülne elérni, akkor kedvezőbbek a kilátásaink.