Egykor tó volt most szmog hömpölyög benne

A Szecsuani-medence ebből a szempontból hasonlít hazánkhoz, hisz itt is egy hegyek által körbefogott mélyedésről van szó, és hazánkban is a téli hőmérsékleti inverziós helyzetek hozzák el a legsúlyosabb légszennyezéssel járó időjárást. Ilyenkor a hegyekből érkező melegebb, de friss légtömeg nem képes lejutni a medencébe, hanem átsiklik felette, az azt kitöltő hideg tetején. Magyarországon ez a téli hideg légpárnás helyzettel tekinthető azonosnak, amikor csak a legmagasabb hegyeink lógnak ki a ködpaplanból. A Szecsuani-medence területén a ködöt szmog „helyettesíti”, s erről tanúskodik az Earth Observatory új, 2023. január 31-én készült felvétele is, amely számos korábbit követ.

Az űrfelvétel készülte idején a földi légszennyezésmérő hálózat mérései alapján a medence délkeleti részén meghaladta a PM2,5 szemcseméretű, vagyis a tüdőbe lehatolni képes, finomszemcsés szennyeződés mennyisége az egészségre súlyosan veszélyes mértéket. A téli időszakban a medencében e szennyeződés forrása a szén- és fafűtés, az ipari és közlekedési kibocsátás mellett. Ehhez időnként porviharok is társulnak, tovább rontva a levegő minőségét.

A medence északi részén kevésbé súlyos a helyzet, ott ugyanis alacsonyabbak a medencét körbefogó hegyek, így nem tud olyan erős inverzió sem kialakulni, jobban keverednek a légrétegek.

2 évtized mérései alapján a medence légszennyezettségi mértéke. Forrás: Earth Observatory

A légszennyezési térkép az elmúlt 2 évtized során mért adatok alapján jelzi, hol volt a legrosszabb a helyzet. A légkörben lévő aeroszol, ami közé a szmog és hasonlók is tartoznak, a fény útját befolyásolja, s ez jól mérhető. Az infravörös fény esetében a műholdak segítségével azt mérik, mennyi nyelődik el, s mennyi verődik vissza belőle, ezen mérések eredménye látható a térképen, ahol a fehér a kristálytiszta levegő, a barnás pedig a nagyon szennyezett.

A Nancsingi Egyetem által végzett, hosszú távú megfigyelések szerint a 20 éves időtartam alatt javult a helyzet, különösen 2013-tól, amikor Kína is bevezetett néhány, a légszennyezés elleni intézkedést.

A Szecsuani-medence területén mintegy 183 millió éve hatalmas tó töltötte ki, a területen gyakoriak az e korból való dinoszaurusz ősmaradványok is.