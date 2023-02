Ismét nőtt az ismert Jupiter-holdak száma

Scott Sheppard, a Carnegie Intézet csillagásza mondhatni arra szakosodott, hogy apró égitestek sokaságát fedezze fel, százas nagyságrendű a nevéhez köthető különféle típusú égitestek – kisbolygók, kentaurok, holdak – felfedezése. A legújabb ilyen felfedezést 2022. december 20-án jelentette be a Nemzetközi Csillagászati Unió megfelelő részlegének, a 2021-2022 során végzett megfigyelései eredményeként. A pályaadatok igazolják: valóban a Jupiter körül keringő égitestekről van szó.

A 12 holdból 9 a külső retrográd csoporthoz tartozik és igen távol kering a Jupitertől, több mint 550 nap alatt kerülik csak meg az óriásbolygót, míg 3 jóval közelebb van, a Galilei-holdak és a külső retrográd holdak közti régióban kering. Ezeket a közelebbieket jóval nehezebb megfigyelni, pont a Jupiterhez való közelségük miatt, mivel az óriásbolygó visszaverődő-szóródó fénye igen zavaró, ezt a holdcsoportot csak a 2000-es években kezdtük megismerni, épp emiatt. A külső retrográd (vagyis a Jupiter forgásával ellentétes irányban keringő) holdakról úgy tartják a szakemberek, hogy ezek befogott égitestek lehetnek, illetve egy egykori nagyobb retrográd hold maradványai.

Az új holdak felfedezése nem könnyű, itt nem csupán arról van szó, hogy véletlenül megpillant valaki egy mozgó fényfoltot a felvételeken. A fényfolt hosszabb megfigyeléséből annak pontos pályaadatai alapján meg lehet állapítani, hogy már ismert objektumról van-e szó, vagy újról. Ez utóbbi esetben még több megfigyelésre van szükség, amelyek aztán teljesebb információt adnak az égitest pályájáról, hisz itt nemcsak annyi a tét, hogy ismeretlen égitestet látott-e a felfedező, hanem tudnia kell, hogy az valóban a kérdéses bolygó körül kering. Épp ezért e holdak esetében egy egész keringést megvárnak – ami ez esetben két évet is jelenthet – és csak ezt követően lehet hitelesíteni a felfedezést.

Most ugyan ismét a Jupiter „vezet” a Kinek van több holdja? versenyben, ám ez nem végleges. Pillanatnyilag 20 új Szaturnusz-hold vár igazolásra (jelenleg 83 holdja van), de még rengeteg továbbit fognak felfedezni a gyűrűs bolygó körül, ha az elméletek helyesek, akár ezres nagyságrendű is lehet a pár kilométeres holdak száma. A most felfedezett Jupiter-holdak is aprók, 1-3 kilométer közti méretűek, és a Jupiter körül is feltételezhető további néhány száz még apróbb holdacska is.