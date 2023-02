Aprócska kisbolygót fedezett fel a James Webb-űrteleszkóp

A James Webb-űrteleszkóp (JWST) legkorábbi felvételei a műszerei kalibrációjához készültek, ehhez pedig ez esetben egy fő kisbolygóövben keringő nagyobb aszteroidát, a (10920) 1998 BC1-et használták. A kalibrációkat végző szakemberek a túl világos felvételt hibásnak vélték, és félretették azt, használhatatlannak minősítve. A MIRI műszer által készített felvételek egyikén csak a későbbi, utólagos elemzések során vette észre egy német vezetésű európai kutatócsoport az „oda nem illő” fénypontot, amely valószínűleg a JWST eddigi legapróbb észlelt égitestje – számolt be a NASA.

A számítások szerint mintegy 100-200 méter átmérőjű lehet a most felfedezett kisbolygó, amely a fő kisbolygóöv belsőbb (Naphoz közelebbi) régiójában kering.

„Az eredményeink szerint a hibás Webb-felvétel is hasznos lehet tudományos szempontból, ha megfelelően állunk hozzá és van egy csepp szerencsénk. Az észlelés a fő kisbolygóövből van, s a Webb érzékenysége tette lehetővé, hogy egy alig 100 méteres égitestet mintegy 100 millió kilométer távolságból is megláthassunk” – magyarázta Thomas Müller, az Astronomy & Astrophysics szakfolyóiratban közzé tett kutatási eredményeket jegyző csoport vezetője.

A felfedezés nemcsak a JWST képességeit illetően fontos, hanem a Naprendszer kialakulása és fejlődése szempontjából is. A jelenlegi modellekben egészen apró méretű kisbolygók is szerepelnek, azonban ezeket sokkal kevésbé vizsgálták eddig, abból az egyszerű okból adódóan, hogy igen nehéz észlelni őket. Később a James Webb-űrteleszkóp célzottan is fog kicsiny, 1 kilométernél apróbb kisbolygókat vizsgálni majd.

A kutatók szerint azonban ennél is több esélyt ad, hogy a MIRI műszerrel készülő felvételeken, amennyiben a megfigyelt égrész a Naprendszer keringési síkjába esik, valószínűleg mindig lesznek korábban még nem ismert kisbolygók is. Ezzel pedig a JWST nagyban bővítheti a kisbolygókról meglévő ismereteinket is.

A most felfedezett kisbolygóról nem sokat tudni egyelőre, több adatra lesz még szükség ahhoz, hogy a pályáját pontosan meghatározzák.