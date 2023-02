Égi jelenségek 2023. február második felében

Alkonyi holdsarló 21-én

2,8 százalékos megvilágítású, gyönyörű vékony sarlót figyelhetünk meg 21-én napnyugta után. Ehhez az ideális időpont keleti határainknál 17:45, Budapesten 18:00, nyugati határaink közelében pedig 18:10. Eztán még közel egy óránk lesz holdnyugtáig.

Holdsarló, Vénusz és Jupiter 22-én

Jupiter, Hold Vénusz az alkonyi égen, 22-én Forrás: Stellarium

A sarló ezen az alkonyon már 8 százalékos megvilágítású lesz, a két fényes esti bolygótól nem egészen 4-4 fokra áll majd, a hármast a még kissé pirosló alkonyi égen szépen fotózhatjuk, tájképpel, vagy városi tereppel egyaránt. A Vénusz kb. 20 perccel a Hold előtt nyugszik, így nagyjából 20 óráig élvezhetjük majd a trió látványát.

Hold-Fiastyúk együttállás 26-án

A Hold egészen közel lesz a Fiastyúkhoz 26-án Forrás: Stellarium

A 44 százalékos megvilágítású Hold mintegy másfél fokra lesz csupán a nyílt halmaztól, ez kb. teliholdnyi távolságot jelent. Bár az erős holdfény már elnyomja a Fiastyúk finom, kékes derengését, a csillagait jól lehet még fotózni a Hold közelében. Ez különösen akkor lehet szép, ha vékony felhők kissé tompítják is a holdfényt.

Búcsúzó az üstököstől

Ilyen látványosnak már biztosan nem fogjuk látni. Forrás: Önök küldték / Pintér Máté

A C/2022 E3 (ZTF) üstökös a hónap első felében sokak számára jelentett remek fotótémát, bár az időjárás nem mindig volt kegyes, szerencsére nagyon jó képek készülhettek róla. Azonban ahogy távolodik, vészes gyorsasággal halványodik is, és hamarosan már csak nagyobb távcsövön keresztül lehet szép képeket készíteni róla. Február 15-én még a Hyadok és az Aldebaran közelében jár, aztán áttér az Orion/Eridanus régiójába. Míg a hónap eleji földközelsége idején jó szeműek, sötét égen akár szabad szemmel is láthatták, a hónap végére már +8 magnitúdónál is halványabb lesz. Aki még szeretné megörökíteni, az tehát minél hamarabb kerítsen sort rá.