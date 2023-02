A Tisza után a Maros is mentesül a műanyag palackoktól

A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület, a PET Kupa versenyek szervezője az MTI-nek elküldött közleményében hangsúlyozta, hogy tevékenységének fókusza továbbra is a Tiszán van, azonban ezt öt évvel ezelőtt már kiterjesztették a Tisza-tóra, négy évvel ezelőtt pedig a Bodrogra.

Ezúttal bejelentették, hogy idén újabb folyó megtisztítását tűzték ki célul a „petkalózok”: májusban a Maros folyón gyűjtik a hulladékot.

A PET Kupa küldetése a Tisza árterének megtisztítása az ott lerakódott – főként ukrán és román eredetű – szennyeződéstől, amelynek legnagyobb hányadát a PET-palackok teszik ki – emlékeztettek.

2022-ben három versenyt szerveztek, a jubileumi tizediket a Felső-Tiszán, míg a Tisza-tavon és a Bodrogon egyaránt a negyedik alkalommal. Az ezeken résztvevő 640 önkéntes 31 hulladékból készült hajón összesen 30 tonna hulladéktól mentesítették az árteret.

A legsúlyosabban szennyezett terület a Tokaj és Tiszaladány közötti szakasz volt, itt egyetlen nap alatt 5 tonna hulladékot gyűjtöttek.

Hatékonyságuk folyamatos növelése mellett a szervezők szándéka, hogy a már megtisztított területeket megóvják a visszaszennyeződéstől, ehhez viszont elengedhetetlen a hulladék utánpótlását jelentő mellékfolyók megtisztítása is. Ezért úgy döntöttek, 2023-ban új folyóra, a Marosra eveznek.

Azt írták, hogy a Maros menti településeken a környezetvédelem iránt elkötelezett csoportok évek óta dolgoznak az Erdélyben eredő folyó megtisztításán. Apátfalváról, Makóról és Szegedről is érkezett megkeresés az összefogásra. A „petkalózok” azzal szeretnének segíteni, hogy a helyi önkormányzatokkal és zöld szervezetekkel együttműködve megszervezik 2023. május 18-21. között a Marosi PET Kupát.

A szervezők hat csapat jelentkezését várják március 1-jéig. Nevezni a Tiszta Tisza applikáción keresztül lehet.

A marosi verseny csapatainak hulladékból készülő két hajójához az alapanyag a helyi iskolák bevonásával gyűlik, ezért a PET Kupa szervezői márciustól az iskolaudvarokon elhelyezett tárolókba várják a kiürült PET-palackokat és a hajók építésébe is bevonják majd az iskolásokat.

A bodrogi, a Tisza-tavi vagy a nyolcnapos tiszai PET Kupára szintén március 1-jéig lehet jelentkezni – áll a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület közleményében.