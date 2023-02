Bozóttüzek Argentínában

Az argentin Iberá Nemzeti Park területén bozóttüzek pusztítanak 2022 decembere óta, és 2023. február végén még mindig lángol a régió. E nemzeti parkban olyan ikonikus állatok élnek, mint a jaguár, a kapibara, vagy épp a sörényes hangyász. A műholdfelvételt február 19-én készítette a Landsat-9, és az Earth Observatory mutatta be.

Az Iberá Nemzeti Parkot 2018-ban hozták létre természetvédő szervezetek megvásárolt területeken, amelyeket aztán az argentin kormány továbbiak adományozásával egészített ki. Vizes élőhelyek és füves területek váltakozása az 1370 négyzetkilométeres park, ahol a korábbi emberi tevékenység (pl. mezőgazdaság, vadászat) miatt eltűnt állatvilágot – a már említett jaguárt és a kapibarát beleértve – igyekeznek visszatelepíteni.

A régióban máskor is voltak már bozóttüzek, de a 2022-23-as időszakban különösen sok van ezekből. A szakemberek szerint a fő ok az lehet, hogy már az egymás utáni harmadik La Niña-év van, ami itt azzal jár, hogy szokatlanul meleg és aszályos az időjárás. Az aktuális (déli féltekén) nyáron már a nyolcadik hőhullám sújtja Argentínát, nem egy helyen a 40 Celsius-fokot is meghaladta a hőmérséklet, és számtalan új rekord is született. Emellett a 2022-es év utolsó negyedévének csapadéka is rekord volt, rekord alacsony, több mint 50 éve nem esett olyan kevés eső, mint ebben az időszakban. Ez nemcsak a tüzekhez járult hozzá, de a mezőgazdaságot is nehéz helyzetbe hozta, igen alacsony terméshozamokkal. A szakemberek számításai szerint az ember okozta klímaváltozás e régióban a hasonló helyzetek egyre gyakoribbá válásával jár.