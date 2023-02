Égi jelenségek 2023. március első felében

Lassanként eltűnik a Jupiter

2-át követően a Jupiter egyre közelebb kerül a horizonthoz, miközben a Vénusz még távolodik tőle és egyre magasabban áll esténként. Naprendszerünk legnagyobb bolygóját a hónap közepéig még könnyedén megfigyelhetjük az alkonyi égen, ám a hónap második felében ez egyre nehezebbé válik, így lassan érdemes elbúcsúzni tőle. Májusban láthatjuk majd viszont a hajnali égen, nem igazán jó égi geometriában.

Március 1-jén és 2-án közeli Vénusz-Jupiter együttállás

2014-ben egy hajnali Jupiter-Vénusz együttállást láthattunk, amely még a mostaninál is közelebbi volt. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A két ragyogóan fényes bolygót február végén megcsodálhattuk, akkor még egymástól jelentősebb távolságban, de a Hold társaságában jártak. Azonban igazán nagy közelségbe, egymástól kb. fél fokra is kerülnek, március 1-jén és 2-án – ez a távolság egy telihold átmérőnek felel meg. A két égitestet nagyobb teleobjektívvel is jól tudjuk fotózni, 20 óra után kicsivel nyugszanak le, így jó másfél óránk lesz megcsodálni, megörökíteni őket már sötétebb égen. Azonban ne csodálkozzunk el azon se, ha már napnyugta előtt megpillantjuk őket, e két bolygót tiszta égen akár délben is megfigyelhetjük, ha tudjuk, hol kell keresni!

1-jén ilíyen pozícióban lesznek a bolygók, és a Jupiter nagy holdjai. Forrás: Stellarium

A Jupiter négy Galilei-holdját is megpróbálhatjuk megfigyelni, talán 2-án kicsit jobb lesz ehhez a helyzetük, de mindként este látható lesz mind a négy nagy hold.

Telihold 7-én

A januári teliholdunk így festett. Forrás: Önök küldték / Márton Júlia Dalma

A telihold pár perccel napnyugta előtt bukkan fel majd az északkeleti láthatáron, keleti határainknál 17:22, Budapesten 17:33, nyugaton pedig 17:43 lesz a holdkelte időpontja. Sajnos nem tudunk most dekázni az időponttal a jobb megfigyelhetőségért, 8-án este már több mint egy órával a napnyugta után kel fel a Hold, egészen más körülmények közt. Ennek okán nem lesz könnyű dolga annak, aki szeretné a márciusi teliholdkeltét fotózni, igazán szépen csak teljesen tiszta horizonton látszódik égi kísérőnk, és még így is nehéz lesz észrevenni, amint felbukkan. Lehet, hogy érdemesebb várni egy negyed órát és nem a horizonton fotózni, hanem 2-3 fokos magasságban, valami ehhez passzoló tereptárggyal.

Tavaszi állatövi fény a hónap közepén

Ha virágos fát még nem is biztos, hogy találunk, de az állatövi fény derengő, ferde fénykúpját megpillanthatjuk, megfelelő sötét egű helyszínről. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A teliholdas estéket követően akár már 10-én alkonyat után is fotózhatjuk a tavaszi állatövi fényt, egészen a nap-éj egyenlőségig megfelelőek lesznek hozzá a fényviszonyok. A nyugati ég alján a két fényes bolygó vonalában felderengő állatövi fényt sötét égboltú helyszínen, felhőtlen, száraz égen egészen a Fiastyúkig követni tudjuk, de akár a kissé még távolabb lévő Marsig is elnyúlhat. A jelenség napnyugta után 1,5-2 órával a legszebb, fontos, hogy a megfigyeléséhez fényszennymentes nyugati egünk legyen.