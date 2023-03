A csüllő története sokat elmond az óceánok keserű helyzetéről

A csüllő Földön az egyik legnagyobb számban élő sirály, világállománya körülbelül 3,8 millió költőpárra tehető. Nem véletlen, hogy hazánkban ritka: igazi tengeri madár. Fő költőhelyei tengeri sziklák, táplálékát vízi élőlények alkotják, melyeket a vízfelszín közelében ejt el, ám a költési időn kívül a partoktól távol él. A kontinens belsejébe ritkán jut el, megjelenése mindig nagy öröm a madarászoknak. De vajon meddig?

Forrás: Pribéli Levente

Az ökológiai válság a csüllőre is drámai hatást gyakorol: a becslések alapján állományai 40 százalékkal zsugorodtak az elmúlt 50 évben, ami rendkívül gyors csökkenés. Ha elkezdjük feszegetni az okokat, rájövünk, a csüllő esete kiválóan megmutatja, mi a baj az óceánokkal – pontosabban azzal, amit mi, emberek az óceánokkal művelünk.

Az emberi tevékenység miatt az óceánokban egyszerre gyűlnek a szennyezések és fogy az élővilág. Az olajszennyezésen, óceáni szemét és mikroműanyag-szennyezéseken kívül nagy problémát okoznak a nehézfém-szennyezések, konkrétan a higanyról kimutatták a kutatások, hogy ártalmas a csüllők szaporodására.

Forrás: Pribéli Levente

Az évmilliók óta a Föld mélyén nyugvó fosszilis energiahordozók égetése és a földhasználat változása hatalmas mértékben növeli a légköri szén-dioxid szintjét. Az óceánok úgynevezett nyelőként egy részét magukba fogadják e gáznak, viszont ennek súlyos ára van: a savasodás, ami károsan hat az élővilágra. A szén-dioxid nagy része ráadásul a légkörben marad, hozzájárulva az éghajlat gyors ütemű változásához. Ehhez köthetően egyre gyakoribbá váló extrém időjárási események kockázatosak lehetnek a csüllőkre. A nagyobb fenyegetést azonban az éghajlatváltozás óceáni ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásai jelentik.

Forrás: Pribéli Levente

Ahogy a többi élőlényt, úgy e fajt is lazább és szorosabb kapcsolatok tömege fűzi más élőlények sokaságához, szoros egymásrautaltság van közöttük. Például előszeretettel követnek bálnákat e sirályfaj egyedei, hogy a felszín közelében koncentrálódó zsákmányra vadásszanak, de fogyasztanak a rozmárok – víz alól az úszó jégtáblákra felvitt – prédájából is. Az óceáni táplálékhálózatok épsége alapvetően befolyásolja a tengeri gerinctelenek és halak számát, melyek a csüllők fő táplálékát képezik, így az eddig felsorolt problémák mellett az óceáni (túl)halászat is kiemelendő. Ahhoz, hogy a csüllőt súlyos negatív hatások érjék, táplálékuknak nem kell teljesen eltűnnie. Sajnos már az is elég, ha egy bizonyos szint alá csökken a számuk, amivel aránytalanul nagy energiabefektetéssé válik a vadászat a madaraknak. Romlik a táplálkozási sikerük, hatékonyságuk. E sokféle hatás ráadásul erősítheti is egymást, együttesük különösen pusztító lehet.

Forrás: Pribéli Levente

Mit lehetne tenni a csüllőkért?

Rendkívül összetett problémarendszer sújtja a csüllőket, ami segíti a felismerést: az ökológiai válság egészével kell kezdenünk valamit. Az eltűnőben lévő fajokat nem lehet és nem is kell egyesével megmenteni. Meg kell védenünk az óceáni ökológiai rendszereket, csökkentenünk kell a rájuk nehezedő óriási nyomást. Hogy ez mit jelent? Azt, hogy feltétlenül foglalkozni kell azokkal a közvetett hajtóerőkkel, melyek az ökológiai válság mögött húzódnak. Többek között kezdenünk kell valamit az egy főre eső fogyasztással, az emberi népesség trendjeivel és a gazdasági növekedés hajszolásával. Értékelnünk és meg kell becsülnünk a természetet, melynek mi is részei vagyunk.

Nem olyan problémáról van szó, melyet pusztán az egyéni cselekvés megold, de ennek is van tere. Saját életünkben is tehetünk az óceánok élővilágáért: például hazánkban, ahol nincs tenger, érdemes hazai vizekből származó halat fogyasztani! A szemét terén itthon is van tennivalónk, hisz a hazai folyók a beléjük kerülő műanyag hulladékot a tengerbe szállítják. Ez persze csak egyetlen lépés: ha életünket ökologikusabbá tesszük, és hozzájárulunk a szükséges rendszerszintű változáshoz, sokat tehetünk az élővilágért.

