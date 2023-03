Élelmiszer és klímaváltozás

A Nature Climate Change című folyóirat tanulmányát az MTI tette közzé, e szerint a jelenlegi táplálkozási szokások megtartása esetén az élelmiszer-fogyasztás önmagában elég lesz ahhoz, hogy a felmelegedés meghaladja, a párizsi klímamegállapodásban megszabott ideális 1,5 Celsius-fokot, és megközelítse a 2 Celsius-fokos felső határértéket.

A tanulmány a különböző modellek vizsgálata alapján megállapította, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásához főleg három élelmiszerforrás járul hozzá: az állatok (tehenek, juhok és kecskék) húsa, a tejtermékek és a rizs fogyasztása. A kutatás alapján ezek egyenként legalább 19 százalékkal járulnak hozzá az élelmiszer okozta felmelegedéshez, a legjelentősebb, 33 százalék a hús hozzájárulása.

A kutatók számításai szerint 2030-ra a metán az élelmiszerek által okozott felmelegedés 75 százalékáért lesz felelős, míg a szén-dioxid és a dinitrogén-oxid teszi ki zömmel a fennmaradó részt.

Catherine C. Ivanovich, a Columbia Egyetem éghajlatkutatója, a tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta, a politikai döntéshozóknak tudomásul kell venniük, hogy az élelmiszer-ágazat metánkibocsátása jelentős a felmelegedés szempontjából.

Ivanovich, valamint a Floridai Egyetem és az Environmental Defense Fund kutatói a jelenlegi fogyasztási szokások alapján kiszámították az egyes élelmiszerfajták által termelt három fő gáz mennyiségét. Ezután öt populációban az éves kibocsátást a különböző gázokra lebontva határozták meg. Végül az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó testülete által is használt éghajlati modellel vizsgálták a kibocsátások hatását a levegő hőmérsékletének változására.

A tanulmány jelentőségét hangsúlyozva Meredith Niles, a Vermonti Egyetem élelmiszer-rendszerekkel foglalkozó tudósa, aki nem vett részt a kutatásban, de arra hívta fel a figyelmet, hogy ha nem vesszük figyelembe az élelmiszereket, akkor globálisan nem tudjuk elérni éghajlati céljainkat.

A tanulmány olyan ajánlásokkal is szolgál a globális élelmiszer-termelés és -fogyasztás megváltoztatására, ami korlátozhatja a felmelegedést. Ezek közül több már ismert vagy be is vezették.

Joe Biden amerikai elnök már két évvel ezelőtt beszélt a kongresszusban arról, hogy a fedőnövények ültetésével lehetséges a légkörből szén-dioxidot kivonni. Számos tanulmány azt javasolta, hogy a húsfogyasztás csökkentésével szorítsák vissza a húsukért tartott állatok által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét. Kalifornia pedig két éve kötelező élelmiszerhulladék-újrahasznosítási programot indított, hogy csökkentse a romló élelmiszer bomlása okozta kibocsátást.