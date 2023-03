Elszállítják Kolumbiából a vízilovak

A kolumbiai hatóságok úgy tervezik, legkevesebb hetvenet szállítanának el a vízilovakból, amelyekből jelenleg mintegy 130 található Antioquia tartományban a Magdalena folyó mentén. Szakértők szerint a nagytestű tájidegen állatok száma nyolc éven belül elérheti a 400-at is, ha nem tesznek semmit a populáció kordában tartására.

A hírhedt drogbáró a beviteli tilalom ellenére négy vízilovat hozatott az 1980-as években Napoles nevű, Bogotától 200 kilométerre fekvő birtokára. Azután, hogy a rendőrség 1993-ban végzett Pablo Escobarral, a magára hagyott Hacienda Napoles turistalátványossággá vált az ott élő vízilovakkal együtt, amelyek a kedvező klímának köszönhetően elszaporodtak a környező folyókban.

Turisták fotózzák a Lady Vanessa nevű vízilovat a haciendán. Forrás: Luis Bernardo Cano/dpa (Photo by Luis Bernardo Cano/picture alliance via Getty Images

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, a háromtonnásra is megnövő vízilovaknak nincsenek természetes ellenségeik Kolumbiában, és veszélyt jelentenek az élővilág sokszínűségére, mert nagy mennyiségben keletkező ürülékük megváltoztatja a folyók vizének kémiai összetételét, és hátrányosan befolyásolhatja olyan fajok életterét, mint a manátuszok (tengeritehenek) vagy a kapibarák (vízidisznók). A kolumbiai kormány 2022-ben „toxikus inváziós fajnak” nyilvánította a vízilovakat.

A túlszaporodott vízilovak áttelepítésének terve egy éve érlelődik – közölte Lina Marcela de los Ríos Morales, a tartományi környezetvédelmi minisztérium állatvédelmi és -jóléti igazgatója.

A tervek szerint az állatokat élelemmel csalnák konténerekbe és teherautón a 150 kilométerre fekvő Rionegro nemzetközi repülőterére vinnék, onnan pedig légi úton szállítanák el őket Indiába és Mexikóba, a befogadásukra alkalmas állatkertekbe és állatmenhelyekre.

A relokációval megbízott helyi környezetvédelmi hatóság, a Cornare kivitelezhetőnek tartja a tervet, annál is inkább, mert már vannak tapasztalatok a hatalmas testű állatok országon belüli áthelyezésével állatkertekbe.

A terv szerint hatvan vízilovat Indiába, a Gudzsarát államban működő Greens Zoological Rescue & Rehabilitation Kingdom állatmenhelyre telepítenek át, amely fedezné a konténerek és a légihíd költségeit is. Tíz vízilovat mexikói állatkertekben és állatmenhelyeken helyeznének el.

Főleg a Hacienda Napolest övező folyókban tanyázó vízilovakat vinnék külföldre, a drogbáró egykori birtokán élő állatokat a helyükön hagynák, mert a haciendán ellenőrzés alatt tartják őket, és nem jelentenek veszélyt a helyi ökoszisztémára.

Az Afrikában őshonos és Kolumbiában nemkívánatos vízilovak befogadására készségét nyilvánította Botswana, Ecuador és a Fülöp-szigetek is – közölte Antioquia tartomány kormányzói hivatala.