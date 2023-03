Nemzeti park lett Európa egyik utolsó vad folyója

Néhány éve mérte fel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a Vjosa és vízgyűjtő területe biológiai sokféleségét, és a felmérés eredményei alapján az albán kormány akkor ígéretet tett rá, hogy megőrzik e sokféleséget. Ennek eredményeként most megalakult Európa első vadvízi nemzeti parkja. A folyó Görögország Pindosz-hegységében ered, majd Albániába ér, s kb. 270 kilométer megtétele után az Adriai-tengerbe ömlik. A folyó felső szakaszára számtalan gátat és kis teljesítményű vízerőművet terveztek korábban, amelyek, ha megépültek volna, véget vetettek volna a folyó élővilágának, mivel megszűnt volna az egyes folyószakaszok közti kapcsolat. Emellett a beavatkozással valószínűleg a folyó mentén élők ivóvízellátása is veszélybe került volna.

A Vjosa alsóbb szakaszán szétterülő, kanyargó vízfolyás, természetes voltát itt is megőrizve halad az Adria felé. Forrás: Wikimedia Commons

Számtalan civil szervezet fogott össze a folyó megmentéséért, a benne élő 1100 fajért (amelyek közül tucatnyi súlyosan veszélyeztetett). A Vjosa és mellékági összesen mintegy 400 kilométernyi folyóvíz és környezete védelmét nyerték most el.

A nemzeti parki státusz révén megőrizhető a folyó ökológiai egysége, amellett, hogy a környezetében élők a turizmusból megélhetést is nyerhetnek. „A Vjosa az emberi történelem szimbóluma, s országunk történelmének is része. Albánia talán nem elég erős ahhoz, hogy megváltoztassa a világot, ám sikeres modellt mutathatunk a biodiverzitás és a természeti értékek megőrzésére.” – mondta el Mirela Kumbaro Furxhi, az ország környezetvédelmi és turisztikai minisztere.

A Vjosa torkolatvidéke Forrás: Wikimedia Commons

A Vjosa rendkívül változatos környezetű folyó: felső szakaszán számtalan szűk szurdokvölgyön át visz az útja, míg alsó szakaszán széles ívekben kanyarog, szétterül, s még a torkolatvidéke is megőrizte szinte érintetlen voltát. Egyedül a középső szakaszán nyolc olyan élőhely van, amelyek megóvása európai szinten is a legfontosabbak közé tartozik. A folyó és vízgyűjtője megélhetést biztosít a mezőgazdálkodó, állattartó embereknek, s a Vjosa halai, különösen a folyó alsó szakaszán, a halászok számára nyújtanak létfenntartási lehetőséget. Emellett az ökoturizmus vadvízi tevékenységei is folyamatosan gyarapodnak, s egyre több embert vonzanak erre a zabolázatlan folyóra.