Ritkaföldfémek Kaliforniában

A bánya egy nagy külszíni fejtés, ahol a ritkaföldfémek fő ércének számító basztnezitet termelik ki, az 1980-as évekig ez volt a világ legnagyobb lelőhelye (jelenleg a világ termelésének 16 százaléka köthető hozzá). Ez a fura nevű ásvány olyan ritka elemeket tartalmaz, amelyekre a modern elektronikában égető szükség van.

A bánya és környezete Forrás: Earth Observatory

Az Earth Observatory 2022. december 25-én készült felvételén a Landsat 8 műhold jóvoltából láthatjuk a bányát és környezetét. Ez utóbbihoz tartozik az Ivanpah naphőerőmű is, amely a világ jelenlegi legnagyobb ilyen erőműve, a Las Vegas felé vezető 15-ös út mellett. A külszíni fejtés földbe mélyülő sebhelye 800 méter átmérőjű és 180 méter mély. A karbonatitos (ez egy különleges vulkáni kőzettípus) alapkőzetek adnak otthont a basztnezitnek.

Basznezit-kristály Forrás: Wikimedia Commons

A bánya története az 1940-es évek végén kezdődött, amikor uránércet kerestek a területen, három kutató a kezdődő hidegháborús időszakban vizsgálta a régiót, ám urán helyett basztnezitet találtak. Ez az ásvány olyan ritkaföldfémek forrása, amelyeket ma például a mobiltelefonokban, a hangszórók mágneseiben, mikrofonokban és számos modern kommunikációs berendezésben megtalálunk.

A bánya a Landsat 8 felvételén Forrás: Earth Observatory

No de mik is azok a ritkaföldfémek? 17 elem tartozik ide: szkandium, ittrium, lantán, cérium, prazeodímium, neodímium, prométium, szamárium, európium, gadolínium, terbium, diszprózium, holmium, erbium, túlium, itterbium, lutécium. A nevük alapján azt gondolnánk, ritkák, ám ez nem teljesen így igaz. Világszerte megtalálhatjuk őket a földkéregben, egyenletesen kis mennyiségben. Ez azt is jelenti, hogy nem az általános előfordulásuk szerint ritkák igazán, hanem nagyon kevés helyen dúsulnak fel annyira, ásványalkotó formában, hogy kitermelhetőek legyenek.

A világ legnagyobb naphőerőműve, az Ivanpah erőmű – a három négyszögletes terület a tükörrendszer, ezek közepén áll az áramtermelő torony. Forrás: Earth Observatory

A Mountain Pass bányája egy ilyen ásványrétegbe mélyült, a réteg még több területen is követhető a környéken. Mountain Pass alatt egy 1,7 milliárd éves karbonatitos alapkőzet-réteg található, az ebbe benyomuló alkáli magmás kőzetekből jöttek aztán létre a ritkaföldfém-ásványok. A geológusok sem teljesen értik még, minek is köszönhető ezen ásványok születése itt, de az az elméletük, hogy a karbonatitos alapkőzet és a benyomuló alkáli magmás kőzetek közti kölcsönhatás eredményezhette. Ha ezt a kapcsolatot sikerül teljesen megérteni, akkor sokkal nagyobb eséllyel tárhatnak majd fel további helyeket, ahol ezekhez a korunkban oly fontos elemekhez hozzáférhetünk.