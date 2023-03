Igen alacsony volt az északi sarkvidék téli tengerjég-kiterjedése

A 2022/ 23-as tél végén az északi sarkvidéki tengerjéggel borított terület az ötödik legalacsonyabb kiterjedését érte el a műholdas mérések kezdete óta, számolt be az Earth Observatory. Március 6-án 14,62 millió négyzetkilométeres területet borított tengerjég, ez kicsit több mint egymillió négyzetkilométernyivel (hazánk területének nagyjából 11-szeresével) kevesebb, mint az 1981-2010-es középérték. E mennyiség jelenti az alapját a nyár végével elérhető minimumnak majd, s minél kisebb a téli jégmennyiség, annál könnyebben olvad-darabolódik, és annál alacsonyabb lehet a nyár végi minimum is – ám ez még a következő hónapok időjárásától függ.

Az északi sarkvidéken március elején éri el a legnagyobb kiterjedését a tengerjég, a legkisebbet szeptember közepe táján. Azonban az elmúlt évtizedekben a nyári olvadási szezon egyre hosszabbra nyúlt, ez azt is jelenti, hogy több hőt nyel el maga a jégmentes vízfelület, s ezzel a téli fagyás is nehezebbé válik, így a két folyamat erősen hat egymásra. A tengerjég ciklusos viselkedése határozza meg azt is, hogy mennyi, több éve kialakult jég képes fennmaradni hosszabb távon. E több éves jég vastagabb, nehezebben olvad, így ennek a mennyisége is visszahat a jég viselkedésére.