Igen korán kezdődött a spanyol erdőtűz-szezon

2023. március 27-én a Nemzetközi Űrállomásról készítette a felvételt egy NASA űrhajós, amelyet az Earth Observatory mutatott be. A fotón a Valenciától 60 kilométerre észak-északnyugat felé kipattant nagy erejű erdőtűz füstjét látjuk.

Az elmúlt 3 év rendkívüli alacsony csapadéka is hozzájárult ahhoz, hogy lángra lobbanhassanak az erdők, ezt a nyáriasan meleg, szeles időjárás tovább segítette: 25 Celsius-foknál is melegebb volt és 70 kilométer per órás szélsebességet mértek a spanyol meteorológusok a régióban. A gyorsan terjedő tűz miatt a környéken tucatnyi települést kiürítettek, a tűzoltók éjt nappá téve dolgoztak a lángok megfékezésén, a földön és a levegőben egyaránt, több százan a felszínről, és több tucat repülővel, helikopterrel a levegőből. Egyelőre úgy tűnik, sikerült megfékezni a tűzvészt, ám a helyzet továbbra is rendkívül veszélyes, bármikor újra kipattanhatnak a lángok, a körülmények adottak hozzá.

Spanyolországban a 2022-es esztendő rekord csapadékszegény volt, és ez sajnos nem egyedi ilyen év, egy 2022-es kutatás szerint 1200 éve nem volt olyan kevés eső az Ibériai-félszigeten, mint az elmúlt évek során. A 2022/23-as tél a Mediterráneumban szintén csapadékszegény volt, holott e régióban az éves csapadék zöme a téli hónapok alatt hullik.

2022-ben mintegy 500 erdőtűz volt Spanyolország területén, s ha az aszály tovább tart, a helyzet idén még rosszabb lehet.