Ők indulnak majd 2024-ben a Hold körüli útra

Ahogy az 1960-as évek végén, az Apollo-korszakban is volt egy első, még landolás nélküli tesztút (Apollo-8), ahol az űrhajósok a leszállástól eltekintve végigjárták a teljes küldetést, most, az Artemis programban is sor kerül egy hasonló tesztre. Miután az Artemis-I 2022-ben teljes sikerrel tette meg legénység nélküli tesztútját, zöld lámpát kapott az emberes tesztút.

Mi is történik majd e kb. 10 naposra tervezett út során?

Az Artemis-II útjának fontosabb pillanatai. Forrás: NASA

A floridai Kennedy Űrközpontból az SLS szupernehéz rakétával útnak indul az Orion, fedélzetén a négy űrhajóssal. Először egy erősen elnyúlt elliptikus (185×2600 kilométeres) Föld körüli pályára állnak, ahol alaposan végigellenőrzik az Orion teljes rendszerét és számos tesztet hajtanak végre, ez több mint egy napot vesz igénybe. Ezt követően az Orion a Hold irányába vezető pályára áll, elszakadva a földi gravitációtól, és elindul a kb. 4 napos odavezető útra. A Hold körüli út során 8889 kilométerre repülnek majd el égi kísérőnk felszíne felett, majd visszatérnek a Földre – vagyis nem az Artemis II fog pályára állni. A visszatérés „üresben” zajlik, vagyis az úthoz nem lesz szükség az űrhajó hajtóművének bekapcsolására, csak a pályakorrekciókat végző kis irányító hajtóművek dolgoznak ekkor. Végül az Orion modulja s a négy űrhajós a Csendes-óceán vizében landol majd fékezőernyői segítséggel.

Kik utaznak?

Bill Nelson NASA igazgató a 2023. április 3-i houstoni ünnepségen bejelentette azt a négy szerencsést, aki 5 évtized kihagyása után ismét a Hold felé repülhet:

Balról jobbra: Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman a NASA űrhajósai, és Jeremy Hansen kanadai űrhajós. Forrás: NASA

Christina Hammock Koch küldetés specialista

Jeremy Hanson küldetés specialista (Kanadai Űrhivatal)

Victor Glover pilóta

Reid Wiseman parancsnok

„Az Artemis-II legénysége sok ezer embert képvisel, akik azon dolgoznak, hogy eljuthassunk a Holdra. Ez az ő legénységük, a mi legénységünk, az emberiség legénysége” – mondta Bill Nelson. A négy űrhajós mindegyike bizonyította már egyedi rátermettségét korábbi küldetések során.