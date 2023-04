Rejtett hősök az óceánban

Az óceánok vizében élő fitoplankton, vagyis fotoszintetizáló egysejtűek (amelyek gyakorlatilag algák és baktériumok) állítják elő a légköri oxigén legalább felét, de van olyan elképzelés is, amely szerint a 85 százaléka tőlük származik. Ez a szén-dioxid megkötésével is együtt jár, így nemcsak a belélegezhető levegőt, hanem a klímánkat is szabályozza a fitoplankton.

Csak a Prochlorococcus nevű cianobaktérium-nemzetség tagjai egyedül a légköri oxigén 20 százalékát hozzák létre (ez nagyobb mennyiség, mint amennyit a trópusi esőerdők összesen termelnek)! Ezeket az egysejtűeket csak 1988-ban ismertük meg, ám elődeik már 3,5 milliárd éve bolygónk vizeiben éltek, nélkülük a Föld nem az a világ volna, amit ma látunk.

Prochlorococcus marinus – e cianobaktérium és közeli rokonai állítják elő a légköri oxigén ötödét. Forrás: Wikimedia Commons

Igen nehéz kiszámolni, mennyi is az aktuálisan a fitoplankton által termelt oxigén, mivel a mennyiség folyamatosan változik térben s időben egyaránt, így nagyjából a műholdas felvételek alapján lehet becsléseket végezni. A mennyiség nemcsak az évszaktól, napszaktól és földrajzi elhelyezkedéstől függ, hanem a víz tápanyagtartalmától, hőmérsékletétől, árapálytól, áramlatoktól és még számos más tényezőtől is.

Az algákról azt is tudjuk, hogy időnként túlszaporodhatnak, ezek az algavirágzások azután tömeges pusztulásukban végződnek, amikor pedig az elpusztult élőlények bomlása már több oxigén felhasználásával jár, mint amennyit előállítanak e lények.

A felvétel a bolygónk egyik legnagyobb termékenységű tengeri területét ábrázolja, a Patagónia közeli óceán olyan régióban helyezkedik el, ahol a tengerfenék domborzata a víz áramlására hat, a szelek pedig a tengerbe jutó tápanyagokat (port) szállítják ide. E két fontos tényező egy vasban és más, a fitoplankton számára nélkülözhetetlen tápanyagban gazdag óceáni területet hoz létre. Ennek köszönhetően itt szinte mindig rengeteg fotoszintetizáló egysejtű hemzseg a vízben, sokaságuk különféle színekkel rajzolja ki a kavargó óceáni áramlatokat. A NASA által bemutatott felvételt 2014. december 2-án, vagyis a déli féltekei nyáron készítette a Suomi NPP műhold.