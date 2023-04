Új elmélet a hógolyó Föld életlehetőségeiről

Már az 1960-as években megszülettek azok az elméletek, amelyek szerint bolygónk visszacsatolási folyamatok révén képes befagyni, majd visszaolvadni, később ezek geológiai nyomait is azonosítani lehetett. 720-635 millió évvel ezelőtt többször is kiterjedt jégpáncél borította be a Földet, két alkalommal az úgynevezett hógolyó Föld is kialakulhatott, amikor a bolygó szinte teljes egészén vastag jég volt. E helyzetek az élet fejlődésére igen erős hatást gyakoroltak.

A második ilyen hógolyó állapotra 654-635 millió éve került sor, ekkor a kontinensekről kiinduló jégtakaró a trópusi óceánokat is elérte. Azonban bizonyos, hogy volt olyan hely a Földön, ahol az ekkor még kizárólag a tengerben létező élet fennmaradhatott, ehhez pedig az kellett, hogy legyen jégmentes régió, ahol a légkörrel is ki tudja cserélni gázait az óceán. Egy újonnan, a Nature Communications folyóiratban közzé tett kutatási eredmény szerint volt jégmentes régió, és nemcsak az Egyenlítő vidékén, ahogy azt már korábban sejtették, hanem attól északra, nagyjából a Rák-térítő szélességén is.

Fosszilis moszatok a vizsgált kőzetekből. Forrás: Nature Communications

A kutatócsoport olyan, a mai Dél-Kína területén talált kőzetet vizsgált, ami ebből a korszakból maradt fenn, és rengeteg nagy méretű moszat (szabad szemmel látható, centis nagyságot is elérő) kövülete van benne. E kőzetréteg az eljegesedés üledékes kőzetei közé ékelődött be, ez pedig arra utal, hogy legalább egy ideig lehetett nyílt, jégmentes vízfelület. A kutatók most a kőzetek összetételét vizsgálva igyekeztek pontosítani a körülményeket. Attól függően, hogy az óceánban fennállt-e kapcsolat a légkörrel, más és más izotópok dúsulnak fel az ekkor keletkezett kőzetekben. Ezen izotópok pontos mérései vezették el a szakembereket a következtetéshez, miszerint nyílt vízfelület biztosította a kőzetben talált moszatok fotoszintézisét.

Eszerint vagy jóval szélesebb lehetett az a jégmentes övezet, amely az Egyenlítő körül fennállt, vagy valamilyen okból a térítő vidékén is kialakult egy jelentősebb méretű jégmentes régió, ahol az élet menedéket talált. Egyelőre nem világos, miféle folyamat lehetett volna képes egy ilyen jégmentes régiót fenntartani.